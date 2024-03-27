Не соответствует реальности. Полиция опровергла информацию о стрельбе в омской «Меге»

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Сегодня утром в городских пабликах начали распространяться сообщения о стрельбе в ТРЦ «Мега». К некоторым публикациям также было прикреплено видео, на котором слышны звуки выстрелов и видны несколько бегущих людей.
Как оказалось позже, никакой стрельбы в торговом центре не было. В пресс-службе УМВД сообщили, что распространяемая информация — фейк и реальности не соответствует.
Напомним, что недавно в Омске распространялось еще одно пугающее ложное сообщение. 16-летний омич решил отомстить знакомому за проигрыш в игре, позвонил от его имени в аэропорт им. Карбышева и рассказал о заминировании. После тщательной проверки угрозу для людей исключили, а в отношении подростка, тем временем, возбудили уголовное дело.