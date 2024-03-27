Не соответствует реальности. Полиция опровергла информацию о стрельбе в омской «Меге»

Напомним, что недавно в Омске распространялось еще одно пугающее ложное сообщение. 16-летний омич решил отомстить знакомому за проигрыш в игре, позвонил от его имени в аэропорт им. Карбышева и рассказал о заминировании. После тщательной проверки угрозу для людей исключили, а в отношении подростка, тем временем, возбудили уголовное дело.