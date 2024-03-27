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Омская полиция опровергла информацию о стрельбе в «Меге»

Не соответствует реальности. Полиция опровергла информацию о стрельбе в омской «Меге»

27 марта 2024, 09:59
Фото: Город55

Омская полиция опровергла информацию о стрельбе в «Меге»

Сообщения в соцсетях о выстрелах в торговом центре оказались ложью, сотрудники УМВД призвали не распространять недостоверную информацию.

Сегодня утром в городских пабликах начали распространяться сообщения о стрельбе в ТРЦ «Мега». К некоторым публикациям также было прикреплено видео, на котором слышны звуки выстрелов и видны несколько бегущих людей.

Как оказалось позже, никакой стрельбы в торговом центре не было. В пресс-службе УМВД сообщили, что распространяемая информация — фейк и реальности не соответствует.

Напомним, что недавно в Омске распространялось еще одно пугающее ложное сообщение. 16-летний омич решил отомстить знакомому за проигрыш в игре, позвонил от его имени в аэропорт им. Карбышева и рассказал о заминировании. После тщательной проверки угрозу для людей исключили, а в отношении подростка, тем временем, возбудили уголовное дело.

Назвал имя знакомого. Подросток из Омска позвонил в аэропорт и сообщил о теракте
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#Омск#Омская область#Новости#Терроризм#Минирование#Теракт#Анастасия Баянова#Террорист#Теракты#Заминирование#Заминирована#Лжеминирование
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