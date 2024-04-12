В Омске задержали подростка, который рассылал ложные сообщения о терактах за деньги

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч.3 ст. 207 (умышленные действия лица по рассылке заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах, не доведенные до конца по не зависящим от этого лица причинам). Проверка продолжается.