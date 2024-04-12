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В Омске задержали подростка, который рассылал ложные сообщения о терактах за деньги

12 апреля 2024, 10:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

Сотрудники ФСБ задержали подростка, который рассылал ложные сообщения о терактах

Омский подросток рассылал сообщения на телефоны друзей и знакомых, за что получал денежное вознаграждение, теперь ему грозит уголовное наказание.

Сотрудники омских отделений ФСБ и МВД задержали подростка, который рассылал сверстникам ложные сообщения с призывами совершить теракт за деньги. За такую рассылку омичу платил неизвестный, вознаграждение в 2500 рулей полагалось за 10 отправленных сообщений.

Правоохранители поймали нарушителя по месту жительства, у него были изъяты компьютер и мобильный телефон, где может содержаться важная для дела информация.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч.3 ст. 207 (умышленные действия лица по рассылке заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах, не доведенные до конца по не зависящим от этого лица причинам). Проверка продолжается.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Ложное сообщение#Уголовное дело#Новости#Терроризм#Уголовное#Теракт#Ложная информация#Ложная#Теракты#Ложное минирование
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