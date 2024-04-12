В Омске задержали подростка, который рассылал ложные сообщения о терактах за деньги

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Сотрудники омских отделений ФСБ и МВД задержали подростка, который рассылал сверстникам ложные сообщения с призывами совершить теракт за деньги. За такую рассылку омичу платил неизвестный, вознаграждение в 2500 рулей полагалось за 10 отправленных сообщений.
Правоохранители поймали нарушителя по месту жительства, у него были изъяты компьютер и мобильный телефон, где может содержаться важная для дела информация.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч.3 ст. 207 (умышленные действия лица по рассылке заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах, не доведенные до конца по не зависящим от этого лица причинам). Проверка продолжается.