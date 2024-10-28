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Сургут

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Октябрь
Туман и дожди. В омском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы
28 октября, 06:24
Сентябрь
Технические проблемы. Сразу два самолета с омичами на борту столкнулись с неполадками
29 сентября, 04:25
Техническая неисправность. В Омском аэропорту рейс в Сургут задержали на 15 часов
24 сентября, 05:51
Апрель
Самолет, летевший из Таиланда в Омск, вынужденно приземлился в Новосибирске
24 апреля, 10:07
Заметили не сразу. В самолет, летевший в Омск, ударила молния
23 апреля, 08:16
Февраль
Сняли с рейса. Авиадебошир из Омска курил и матерился в самолете по пути в Сургут
12 февраля, 04:56

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