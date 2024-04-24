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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:10

иллюстрация

Самолет, летевший из Таиланда в Омск, вынужденно приземлился в Новосибирске

24 апреля 2024, 10:07
Фото: 1MI
иллюстрация

Рейс самолета Пхукет-Омск прервали из-за опасных вибраций двигателя

Причина нестабильной работы двигателя неизвестна, однако рейс задержали почти на 8 часов.

Вынужденная посадка самолета, следовавшего в Омск, произошла из-за повышенной вибрации левого двигателя — пилоты сообщили диспетчеру о неисправности и приняли решение приземлиться в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Информацией об происшествии поделились в Telegram-канале «Aviaincident».

По информации электронного табло аэропорта им. Карбышева, Boeing-767 авиакомпании «АЗУР эйр» должен был приземлиться в Омске 23 апреля в 21:00 часов, однако посадка состоялась только сегодня, в 5:35 утра.

Напомним, ранее Город55 сообщал о попадании молнии в самолет, выполнявший рейс из Сургута в Омск.

Заметили не сразу. В самолет, летевший в Омск, ударила молния
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#Илья Скобин#Транспорт#Самолет#Омск#Новосибирск#Аэропорт#Новости#Задержка#Таиланд#Молния#Сургут
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