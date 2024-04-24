Самолет, летевший из Таиланда в Омск, вынужденно приземлился в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
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Updated Сегодня, 10:10
Вынужденная посадка самолета, следовавшего в Омск, произошла из-за повышенной вибрации левого двигателя — пилоты сообщили диспетчеру о неисправности и приняли решение приземлиться в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Информацией об происшествии поделились в Telegram-канале «Aviaincident».
По информации электронного табло аэропорта им. Карбышева, Boeing-767 авиакомпании «АЗУР эйр» должен был приземлиться в Омске 23 апреля в 21:00 часов, однако посадка состоялась только сегодня, в 5:35 утра.
Напомним, ранее Город55 сообщал о попадании молнии в самолет, выполнявший рейс из Сургута в Омск.