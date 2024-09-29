Технические проблемы. Сразу два самолета с омичами на борту столкнулись с неполадками

Posted 29 сентября, 04:25
Published 29 сентября, 04:25
Modified 29 сентября, 04:27
Updated 29 сентября, 04:27
По информации Telegram-канала «Aviaincident», 28 сентября в омском аэропорту был прерван взлет самолета Superjet 100, направлявшегося в Уренгой. Как отмечается в сообщении, причиной отмены вылета стало срабатывание автоматики, оповещавшей о повышенной вибрации одного из двигателей.
Кроме того, в тот же день с неполадками столкнулся и борт, выполнявший рейс Нерюнгри-Омск: по данным «Aviaincident», через некоторое время после взлета экипаж самолета Hawker 800 сообщил об отказе системы автопилота, из-за чего борт занял другой слой и продолжил полет уже в ручном режиме.
Напомним, ранее Город55 сообщал о задержке рейсов авиакомпании «ЮТэйр»: омичи, направлявшиеся в Сургут, дождались своего рейса только через 15 часов — причиной «затянувшейся паузы» стали технические проблемы у перевозчика. Позже авиакомпания перенесла вылет еще одного самолета — отправиться в Нижневартовск пассажиры смогли только через два часа от запланированного времени.
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