Технические проблемы. Сразу два самолета с омичами на борту столкнулись с неполадками

Кроме того, в тот же день с неполадками столкнулся и борт, выполнявший рейс Нерюнгри-Омск: по данным «Aviaincident», через некоторое время после взлета экипаж самолета Hawker 800 сообщил об отказе системы автопилота, из-за чего борт занял другой слой и продолжил полет уже в ручном режиме.