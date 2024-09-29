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Posted 29 сентября, 04:25

Published 29 сентября, 04:25

Modified 29 сентября, 04:27

Updated 29 сентября, 04:27

иллюстрация

Технические проблемы. Сразу два самолета с омичами на борту столкнулись с неполадками

29 сентября 2024, 04:25
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Самолет, следовавший в Омск из ЯНАО, столкнулся с отключением автопилота

Рейсы авиакомпаний «Ямал» и «Вельталь-авиа» прошли не совсем в штатном режиме: в первом случае пилотам пришлось прервать взлет, а во втором — продолжать полет в ручном режиме, без автопилота.

По информации Telegram-канала «Aviaincident», 28 сентября в омском аэропорту был прерван взлет самолета Superjet 100, направлявшегося в Уренгой. Как отмечается в сообщении, причиной отмены вылета стало срабатывание автоматики, оповещавшей о повышенной вибрации одного из двигателей.

Кроме того, в тот же день с неполадками столкнулся и борт, выполнявший рейс Нерюнгри-Омск: по данным «Aviaincident», через некоторое время после взлета экипаж самолета Hawker 800 сообщил об отказе системы автопилота, из-за чего борт занял другой слой и продолжил полет уже в ручном режиме.

Напомним, ранее Город55 сообщал о задержке рейсов авиакомпании «ЮТэйр»: омичи, направлявшиеся в Сургут, дождались своего рейса только через 15 часов — причиной «затянувшейся паузы» стали технические проблемы у перевозчика. Позже авиакомпания перенесла вылет еще одного самолета — отправиться в Нижневартовск пассажиры смогли только через два часа от запланированного времени.

Техническая неисправность. В Омском аэропорту рейс в Сургут задержали на 15 часов
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Самолеты#Новости#Ямал#Задержка#Нижневартовск#Проблемы#Авиация#Сургут
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