Туман и дожди. В омском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы

Posted 28 октября, 06:24
Published 28 октября, 06:24
Modified 28 октября, 07:11
Updated 28 октября, 07:11
Сегодня, 28 октября, в Омске задержалось несколько рейсов, о чем заранее сообщили пассажирам. Больше всех задержался рейс в Екатеринбург (Кольцово) под номером ИН1072 авиакомпании «Ред Вингс». Регистрация на рейс завершилась в 12:45, а вылет по расписанию был запланирован на 04:55. Однако фактическое время отправления было перенесено на 13:25.
Также задержан рейс в Нижневартовск (ЮТ187) авиакомпании «ЮТэйр», который должен был вылететь в 14:40, но фактический вылет был перенесен на 15:00.
Не обошлось и без других задержек. Рейс в Сургут (ЮТ140) также сегодня вылетит с опозданием. Вместо запланированного времени в 18:45 самолет перенесли на 19:25. Популярный рейс из Омска в Усть-Ишим и вовсе отменен. Самолет должен быть вылететь 10:00, затем время вылета изменили на 11:45, но потом и вовсе решили отменить.
С задержками отправился самолет SU1763 в Москву (Шереметьево), вылетев в 08:27 вместо 05:40, а также самолет в Санкт-Петербург ФВ6470 (Пулково), вылетев в 08:30 вместо 05:30. Еще один самолет в Москву DP6522 (Шереметьево) задержался на час, отправившись в 08:05 вместо 07:05.
Авиарейс SU1639 в Москву (Шереметьево) вылетел только в 09:12 вместо запланированных 08:05, самолет в Пулково КЛ308 вылетел в 08:10 вместо 08:00, а два самолета в Москву (Домодедово) задержались незначительно, вылетев в 06:55 и 06:50, соответственно. Остальные самолеты отправляются по расписанию, информации об их задержках пока что нет.
Как сообщили Городу55 в омском аэропорту, проводить долгие часы ожидания в здании омичам не пришлось.
«При длительной задержке рейсов авиакомпания предоставляет пассажирам гостиницу. Пассажиров-омичей предупреждают заранее при помощи смс и звонков, во сколько будет вылет», — уточнили в аэропорту.
Отметим, что по данным Обь-Иртышского УГМС сегодня в Омске ожидается 0…+5° градусов тепла. Местами возможны осадки в виде дождя и снега, а также изморозь. Также водителей предупреждают о гололедных явлениях.