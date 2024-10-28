Туман и дожди. В омском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы

Не обошлось и без других задержек. Рейс в Сургут (ЮТ140) также сегодня вылетит с опозданием. Вместо запланированного времени в 18:45 самолет перенесли на 19:25. Популярный рейс из Омска в Усть-Ишим и вовсе отменен. Самолет должен быть вылететь 10:00, затем время вылета изменили на 11:45, но потом и вовсе решили отменить.