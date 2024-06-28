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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

иллюстрация

Без камеры с увечьями. Омичи поплатятся за нападение на инспектора эконадзора

28 июня 2024, 13:55
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области мужчины поплатятся за нападение на инспектора эконадзора

Нарушители хотели выбросить мусор на стихийную свалку, но присутствие представителя власти никак не смутило их.

В Омской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). В региональном следкоме рассказали подробности этой истории.

Инцидент произошел в конце мая этого года. Двое сотрудников индивидуального предпринимателя приехали в район СНТ «Горняк». Там на заброшенном участке они выбрасывали доски и строительный мусор.

В это время их заметил инспектор экологического надзора. Несмотря на полномочия и закон нарушители продолжили свое дело. Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ по Омской области, мужчины «пытались воспрепятствовать специалисту департамента экологической безопасности».

Представитель власти фиксировал нарушителей и их действия на камеру. Агрессоры не только забрали аппаратуру, но и нанесли увечья инспектору. Как уточняют «Вести.Омск», мужчины заломили руки и повалили на землю, чтобы удалить видеозапись.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Экология#Омск#Омская область#Россия#Минприроды#Уголовное дело#Мусор#Новости#Насилие#СУ СКР Омской области#СУ СК России
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