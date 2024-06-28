Без камеры с увечьями. Омичи поплатятся за нападение на инспектора эконадзора

Представитель власти фиксировал нарушителей и их действия на камеру. Агрессоры не только забрали аппаратуру, но и нанесли увечья инспектору. Как уточняют «Вести.Омск», мужчины заломили руки и повалили на землю, чтобы удалить видеозапись.