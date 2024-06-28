Без камеры с увечьями. Омичи поплатятся за нападение на инспектора эконадзора

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В Омской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). В региональном следкоме рассказали подробности этой истории.
Инцидент произошел в конце мая этого года. Двое сотрудников индивидуального предпринимателя приехали в район СНТ «Горняк». Там на заброшенном участке они выбрасывали доски и строительный мусор.
В это время их заметил инспектор экологического надзора. Несмотря на полномочия и закон нарушители продолжили свое дело. Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ по Омской области, мужчины «пытались воспрепятствовать специалисту департамента экологической безопасности».
Представитель власти фиксировал нарушителей и их действия на камеру. Агрессоры не только забрали аппаратуру, но и нанесли увечья инспектору. Как уточняют «Вести.Омск», мужчины заломили руки и повалили на землю, чтобы удалить видеозапись.