Будет проверка. Бастрыкин заинтересовался омским домом, у которого треснула стена

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В соцсетях и СМИ распространились сообщения, что дом, расположенный на улице Молодогвардейской, буквально трещит по швам. На стенах общежития появились большие трещины, жильцы опасаются, что строение может рухнуть в любой момент.
По этому факту Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову провести проверку, а после доложить об ее результатах. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что недавно в городском паблике на состояние дома пожаловалась местная жительница. Омичка рассказала, что на ситуацию с состоянием дома никто не. Жильцы опасаются, что такое положение дел может привести к печальному исходу.