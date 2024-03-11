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Бастрыкин заинтересовался омским общежитием, у которого треснула стена

Будет проверка. Бастрыкин заинтересовался омским домом, у которого треснула стена

11 марта 2024, 10:43
Фото: 1MI

Бастрыкин заинтересовался омским общежитием, у которого треснула стена

Глава следственного комитета поручил провести проверку и доложить ему о результатах.

В соцсетях и СМИ распространились сообщения, что дом, расположенный на улице Молодогвардейской, буквально трещит по швам. На стенах общежития появились большие трещины, жильцы опасаются, что строение может рухнуть в любой момент.

По этому факту Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову провести проверку, а после доложить об ее результатах. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что недавно в городском паблике на состояние дома пожаловалась местная жительница. Омичка рассказала, что на ситуацию с состоянием дома никто не. Жильцы опасаются, что такое положение дел может привести к печальному исходу.

«Ждем когда угол вывалится». Омичка пожаловалась на трещины в стенах общежития
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#Омск#Омская область#Следственный комитет#Следком#Следователи#Новости#Александр Бастрыкин#СК России#Следствие#Проверки#Анастасия Баянова#Следственные органы#СУ СК России
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