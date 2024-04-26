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Published Сегодня, 03:09

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Бастрыкин заинтересовался делом омской сироты, которая 5 лет не может получить жилье

Бастрыкин заинтересовался делом омской сироты, которая 5 лет не может получить жилье

26 апреля 2024, 03:09
Фото: Следственный комитет России
Девушке отказали в предоставлении жилищного сертификата, так как ее доход не соответствует прожиточному минимуму

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав омской сироты, сообщили сегодня, 26 апреля, в информационном центре федерального следкома.

Омичка с 2019 года стоит в очереди на получение жилья. В 2020 году суд вынес решение обеспечить девушку квартирой, однако этого до сих пор не произошло. Сироте не выдали жилищный сертификат, так как ее доход не соответствует прожиточному минимуму. В омском следкоме возбудили уголовное дело о нарушении жилищных прав.

Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя регионального СК Олега Винникова о ходе расследования.

Похожая история произошла с другой 23-летней омской сиротой. Девушка находится в декретном отпуске и имеет на иждивении малолетнего ребенка, но ей было отказано в предоставлении меры социальной поддержки из-за несоответствия уровня дохода прожиточному минимуму.

В дело вмешался Бастрыкин. В Омске сироту оставили без жилищного сертификата
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омская область#Суд#Сирота#Уголовное дело#Доход#Прожиточный минимум#Жилье#Расследование#Александр Бастрыкин#СК России#Олег Винников#Жилищный сертификат#СУ СК России#Законная сила
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