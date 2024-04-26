Бастрыкин заинтересовался делом омской сироты, которая 5 лет не может получить жилье

Омичка с 2019 года стоит в очереди на получение жилья. В 2020 году суд вынес решение обеспечить девушку квартирой, однако этого до сих пор не произошло. Сироте не выдали жилищный сертификат, так как ее доход не соответствует прожиточному минимуму. В омском следкоме возбудили уголовное дело о нарушении жилищных прав.