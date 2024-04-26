Бастрыкин заинтересовался делом омской сироты, которая 5 лет не может получить жилье

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав омской сироты, сообщили сегодня, 26 апреля, в информационном центре федерального следкома.
Омичка с 2019 года стоит в очереди на получение жилья. В 2020 году суд вынес решение обеспечить девушку квартирой, однако этого до сих пор не произошло. Сироте не выдали жилищный сертификат, так как ее доход не соответствует прожиточному минимуму. В омском следкоме возбудили уголовное дело о нарушении жилищных прав.
Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя регионального СК Олега Винникова о ходе расследования.
Похожая история произошла с другой 23-летней омской сиротой. Девушка находится в декретном отпуске и имеет на иждивении малолетнего ребенка, но ей было отказано в предоставлении меры социальной поддержки из-за несоответствия уровня дохода прожиточному минимуму.