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Увидеть бункер и приведений. Какие необычные места стоит посетить в Москве
7 августа, 08:57
Июль
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
10 июля, 07:10
Июнь
Сквозь время. В омском парке «Вокруг света» открыли аллею «звездных» пожеланий
Аллея с увековеченными в металле словами, началась с пожеланий глав Омской области и Ставропольского края. Эти и многие другие «добрые слова» предназначены детям.
2 июня, 11:26
Май
Условия неблагоприятны. Синоптики предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды
26 мая, 04:27
Март
Награда нашла героя. Школьника, спасшего людей от теракта, поблагодарил «Спартак»
Футболисты отметили своего храброго болельщика памятными подарками.
24 марта, 12:26
Ноябрь 2023
Виталий Хоценко: «Нужно укреплять статус областного центра как молодежного города»
Глава региона призвал поддерживать проект участием в открытом голосовании.
30 ноября 2023, 09:00

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