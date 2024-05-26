Условия неблагоприятны. Синоптики предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, воскресная погода может резко испортиться — местами по Омской области ожидаются умеренные дожди, а в отдельных районах и усиление ветра до 15-18 м/c.
Кроме того, по данным сервиса Ventusky, высока вероятность осадков и в столице региона — Омске: уже во второй половине дня установится пасмурная погода, а ближе к вечеру в город придет дождь — вероятность возникновения осадков оценивают выше 50% процентов.
Напомним, ранее Город55 сообщал о похолодании на всей территории области — в некоторых районах синоптики прогнозировали даже снег.