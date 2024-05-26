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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

иллюстрация

Условия неблагоприятны. Синоптики предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды

26 мая 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Синоптики сообщили о неблагоприятных погодных условиях в Омской области

По информации специалистов, последнее воскресенье весны не обойдется без погодных сюрпризов.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, воскресная погода может резко испортиться — местами по Омской области ожидаются умеренные дожди, а в отдельных районах и усиление ветра до 15-18 м/c.

Кроме того, по данным сервиса Ventusky, высока вероятность осадков и в столице региона — Омске: уже во второй половине дня установится пасмурная погода, а ближе к вечеру в город придет дождь — вероятность возникновения осадков оценивают выше 50% процентов.

Напомним, ранее Город55 сообщал о похолодании на всей территории области — в некоторых районах синоптики прогнозировали даже снег.

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#Илья Скобин#Погода#Снег#Омск#Похолодание#Новости#Дождь#Осадки#Дожди#Ветер#Столица
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