Увидеть бункер и приведений. Какие необычные места стоит посетить в Москве

Стоит посетить и театрализованную экскурсию «Привидения и ведьмы Москвы», в ходе нее о зловещих местах, мифах и мистических событиях расскажет граф Сен-Жермен. Он покажет туристам проклятый перекресток — зловещую точку, где гибнут люди, зону обитания плазмоидов — сгустков энергии, которые видно только на фото, а также места, где появляются фантомы мецената Саввы Морозова и помещицы Салтычихи.