Увидеть бункер и приведений. Какие необычные места стоит посетить в Москве

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Published Сегодня, 08:57
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Чтобы прогулка по Москве не ограничилась Красной площадью, парком Горького, ВДНХ и другими всем известными достопримечательностями, стоит посетить не такие популярные, но не менее интересные места. Расскажем, на какие необычные экскурсии стоит обратить внимание туристу.
Одна из наиболее необычных экскурсий — прогулка по бункерам. В Москве турист может побывать в трех — бункере Сталина, который строился как командный пункт Верховного главнокомандующего в Измайлово, бункере-42, считавшийся убежищем на случай ядерного удара, и бункере-703, который долгое время служил архивом секретных документов МИД, пишут «РИА Новости».
В бункере Сталина для осмотра доступно лишь несколько помещений: кабинет генералиссимуса, столовая и зал заседаний. Этот бункер является самым маленьким. Чтобы попасть туда, за билет нужно заплатить 8 000 рублей.
Бункер-42, расположенный в районе Таганки, называют Музеем холодной войны. Во время экскурсии можно увидеть склады, хранилища, жилые и рабочие помещения и даже пульт управления ядерными ракетами. Цена экскурсии для взрослого начинается от 900 рублей.
«Это целый подземный город площадью в семь тысяч квадратных километров, где есть, например, макеты ракет и бомб. А еще можно посетить неотреставрированную часть бункера и ресторан с блюдами из меню политической элиты СССР», — рассказали в музее.
Бункер-703 находится в районе Павелецкой, экскурсия начинается со спуска по большой лестнице и заканчивая огромными полутемными тоннелями с тяжелыми гермодверями. Билет стоит от 1300 рублей.
«Масонство окружено ореолом тайн, слухов и мифов, подчас недоброжелательных и пристрастных. Между тем в масонских ложах в разное время состояли такие выдающиеся личности, как Гете, Моцарт, Черчилль, Гайдн, Артур Конан Дойл», — рассказал гид компании «Незабываемая Москва» Андрей Кирченков.
В ходе экскурсии «Москва масонская. Легенды и предания вольных каменщиков» туристам расскажут, что участниками тайного общества были всем известные личности: Пушкин, Грибоедов, Кутузов, Суворов, Радищев, Чаадаев. Обязательная часть программы — спор о реальности существования масонского заговора. Цена взрослого билета составляет 800 рублей.
Стоит посетить и театрализованную экскурсию «Привидения и ведьмы Москвы», в ходе нее о зловещих местах, мифах и мистических событиях расскажет граф Сен-Жермен. Он покажет туристам проклятый перекресток — зловещую точку, где гибнут люди, зону обитания плазмоидов — сгустков энергии, которые видно только на фото, а также места, где появляются фантомы мецената Саввы Морозова и помещицы Салтычихи.
«Яркости впечатлениям добавляет музыка, загадывание желаний и шабаш с фейерверками и бенгальскими огнями», — поделился гид турфирмы «Незабываемая Москва» Иван Бенгальский.
Стоимость составляет экскурсии 1500 рублей.
Сандуновские бани (или Сандуны) — самые старые в Москве. Это банный дворец с элементами барокко, рококо, ренессанса, готики и классицизма, он был построен в 1808 году.
«Бани поразили всех неслыханными до этого в столице удобствами. Раздевальная зеркальная зала, чистые простыни, мягкие диваны, вышколенная прислуга и опытные банщики. В заведении перебывала вся пушкинская и грибоедовская Москва», — рассказала экскурсовод Елена Бирюкова.