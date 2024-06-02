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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Фото с торжественной церемонии открытия аллеи

Сквозь время. В омском парке «Вокруг света» открыли аллею «звездных» пожеланий

2 июня 2024, 11:26
Фото: Telegram-канал «Парк „Вокруг света“ | Омск»
Фото с торжественной церемонии открытия аллеи

В Омске появилась аллея с пожеланиями потомков от губернаторов и звезд

Аллея с увековеченными в металле словами, началась с пожеланий глав Омской области и Ставропольского края. Эти и многие другие «добрые слова» предназначены детям.

В парке «Вокруг света», отпраздновавшем свое двухлетие буквально вчера, продолжаются важные события: сегодня стало известно о появлении на территории парка Аллеи звездных пожеланий, которую открыли добрые слова сразу двух глав регионов: Виталия Хоценко и Владимира Владимирова.

Как отметили представитель администрации парка, Аллея пожеланий — символическое послание «младшим от старших»: юные омичи, гости города и даже их родители буквально могут «получить поддержку» от политических деятелей или артистов, познакомившись со всем, что им пожелали знаменитости.

Звезда с пожеланиемЗвезда с пожеланием
Звезда с пожеланием
Фото: Telegram-канал «Парк „Вокруг света“ | Омск»

Стоит сказать, что после первых лиц сразу двух регионов, аллея продолжилась звездами-пожеланиями приглашенных гостей мероприятия и представителей команды компании «ОмскСайдингИнвест», являющейся владельцами парка.

Напомним, ранее корреспондент Города55 побывал на празднике, по случаю двухлетия парка «Вокруг Света» — ознакомиться со всеми подробностями мероприятия можно по ссылке ниже:

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Омская область#Парк#Администрация#Новости#Омичи#Ставропольский край#Губернаторы#Вокруг света#Аллея#Знаменитости#Столица
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Услышал весь район. На концерте в омском парке «Вокруг света» шумно отожгли звезды
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