Сквозь время. В омском парке «Вокруг света» открыли аллею «звездных» пожеланий

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В парке «Вокруг света», отпраздновавшем свое двухлетие буквально вчера, продолжаются важные события: сегодня стало известно о появлении на территории парка Аллеи звездных пожеланий, которую открыли добрые слова сразу двух глав регионов: Виталия Хоценко и Владимира Владимирова.
Как отметили представитель администрации парка, Аллея пожеланий — символическое послание «младшим от старших»: юные омичи, гости города и даже их родители буквально могут «получить поддержку» от политических деятелей или артистов, познакомившись со всем, что им пожелали знаменитости.
Стоит сказать, что после первых лиц сразу двух регионов, аллея продолжилась звездами-пожеланиями приглашенных гостей мероприятия и представителей команды компании «ОмскСайдингИнвест», являющейся владельцами парка.
Напомним, ранее корреспондент Города55 побывал на празднике, по случаю двухлетия парка «Вокруг Света» — ознакомиться со всеми подробностями мероприятия можно по ссылке ниже: