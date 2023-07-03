Ни один подрядчик не захотел ремонтировать стелы на въезде в Омск

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Омске подвели итоги аукциона на ремонт стел на въезде в город. Торги закончились 29 июня, ни один подрядчик не подал заявку. Начальная стоимость аукциона составляла 1,798 млн рублей.
По условиям контракта, нужно было помыть и покрасить все стелы, а также обновить надпись «Омск» (она должна быть выполнена из ПВХ толщиной не менее 5 мм) и баннер с изображением городского герба.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что на стелах появится надпись «Город трудовой доблести». Омск получил это звание в 2020 году. Такое решение принял президент России Владимир Путин. В декабре 2021 года в Омске у парка 30-летия ВЛКСМ, недалеко от памятника труженикам тыла, открыли стелу «Город трудовой доблести».