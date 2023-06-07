«Город трудовой доблести». На стелах при въезде в Омск появятся новые надписи

Омск получил звание «Города трудовой доблести» в 2020 году. Такое решение принял президент России Владимир Путин. В декабре 2021 года в Омске у парка 30-летия ВЛКСМ, недалеко от памятника труженикам тыла, открыли стелу «Город трудовой доблести». Автором проекта памятной стелы стал скульптор-монументалист, архитектор Денис Стритович. Стела изготовлена из красного гранита, а монумент в центре стелы изготовлен из 64 гранитных плит. Высота монумента составляет 16 метров, а общая площадь стелы — 320 кв. метров.