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«Город трудовой доблести». На стелах при въезде в Омск появятся новые надписи

7 июня 2023, 05:43
Фото: Телеграм-канала Сергея Шелеста

На въездных стелах «Омск» появится надпись «Город трудовой доблести»

Омск носит звание «Города трудовой доблести» с 2020 года.

На въездных стелах «Омск» появится надпись «Город трудовой доблести». Подробности рассказал сегодня, 7 июня, мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Считаю такое дополнение нелишним, ведь наши предприятия и сегодня работают на благо России, выполняя поставленные государством задачи. Нанесение информации будет произведено в ходе предстоящего ремонта стел», — сообщил градоначальник.

Омск получил звание «Города трудовой доблести» в 2020 году. Такое решение принял президент России Владимир Путин. В декабре 2021 года в Омске у парка 30-летия ВЛКСМ, недалеко от памятника труженикам тыла, открыли стелу «Город трудовой доблести». Автором проекта памятной стелы стал скульптор-монументалист, архитектор Денис Стритович. Стела изготовлена из красного гранита, а монумент в центре стелы изготовлен из 64 гранитных плит. Высота монумента составляет 16 метров, а общая площадь стелы — 320 кв. метров.

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#Евгений Игишев#Сергей шелест#Мэр Омска#Город трудовой доблести#Стела#Общество#Город#Омск#Омская область
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