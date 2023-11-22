Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Иллюстрация

«ВК умер». Омичи и жители других регионов массово жалуются на сбои в работе соцсети

22 ноября 2023, 12:48
Фото: 1MI
Иллюстрация

Россияне массово жалуются на сбои в работе ВКонтакте

Пользователи не могут открыть свои переписки и обновить ленту новостей.

Из-за глобальных неполадок россияне не могут пользоваться привычными функциями приложения: переписываться, видеть публикации в новостной ленте и делать свои, у многих пользователей также нет возможности смотреть истории.

При попытке обновить ленту на смартфоне или перезагрузить страницу на компьютере появляется соответствующее объявление: «Сервис пока недоступен, попробуйте позже». О причинах сбоя пока не сообщается, но данные о нем уже появились на портале, отслеживающем сбои в интернет-ресурсах.

Фото: Город55

Напомним, что недавно с крупным сбоем столкнулись пользователи приложения Сбер. Какое-то время люди не могли отправлять переводы, совершать обязательные платежи по кредитам и мобильной связи, из-за чего возникали значительные неудобства.

Крупные неполадки. Омичи и жители других регионов рассказали о сбоях в работе Сбера
Узнать подробнее
#Омск#Соцсеть#Россия#Социальные сети#Социальная сеть#Соцсети#Новости#Сбой#Анастасия Баянова#Сбой в работе#Сбои
Подпишитесь
Могут и поменять. Новых министров Омской области приняли на службу только на один год
Сегодня, 09:16
Панические атаки и головокружения. Омичей предупредили о магнитных бурях в декабре
Сегодня, 06:47
Депутаты Омского городского Совета одобрили бюджет на 2024 год
Сегодня, 06:22
Необычные гости. По центру Тары решила прогуляться лиса
Сегодня, 09:14
Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»
Вчера, 18:45
Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов
Сегодня, 06:23