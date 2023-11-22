«ВК умер». Омичи и жители других регионов массово жалуются на сбои в работе соцсети

При попытке обновить ленту на смартфоне или перезагрузить страницу на компьютере появляется соответствующее объявление: «Сервис пока недоступен, попробуйте позже». О причинах сбоя пока не сообщается, но данные о нем уже появились на портале, отслеживающем сбои в интернет-ресурсах.