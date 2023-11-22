«ВК умер». Омичи и жители других регионов массово жалуются на сбои в работе соцсети

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Из-за глобальных неполадок россияне не могут пользоваться привычными функциями приложения: переписываться, видеть публикации в новостной ленте и делать свои, у многих пользователей также нет возможности смотреть истории.
При попытке обновить ленту на смартфоне или перезагрузить страницу на компьютере появляется соответствующее объявление: «Сервис пока недоступен, попробуйте позже». О причинах сбоя пока не сообщается, но данные о нем уже появились на портале, отслеживающем сбои в интернет-ресурсах.
Напомним, что недавно с крупным сбоем столкнулись пользователи приложения Сбер. Какое-то время люди не могли отправлять переводы, совершать обязательные платежи по кредитам и мобильной связи, из-за чего возникали значительные неудобства.