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Виталий Хоценко предложил омичам выбрать название для международного арт-фестиваля

Виталий Хоценко предложил омичам выбрать название для международного арт-фестиваля

19 февраля 2024, 05:44
Фото: Сергей Мельников
Для фестиваля уличного искусства придумали целых 4 названия.

Виталий Хоценко обратился к омичам с просьбой поучаствовать в выборе названия для международного арт-фестиваля, который этим летом состоится в Омске.

Голосование за варианты названий для масштабного проекта уже идет в социальной сети. Стоит отметить, что проведение такого крупного молодежного события досталось Омску в рамках всероссийского конкурса Росмолодежи «Время молодых».

«Летом планируем провести в Омске и районах области международный арт-фестиваль. Сейчас уже начинаем подготовку. Предлагаю нам всем вместе выбрать название. Ниже публикую опрос», — сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что для фестиваля уличного искусства выбрали следующие названия:

  • «Омские стены»;
  • «Омск — ты просто космос»;
  • «Омск — город солнца»;
  • «Омские кварталы».
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#Омск#Омская область#Социальная сеть#Голосование#Губернатор#Новости#Росмолодежь#Уличное искусство
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