Виталий Хоценко предложил омичам выбрать название для международного арт-фестиваля

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Виталий Хоценко обратился к омичам с просьбой поучаствовать в выборе названия для международного арт-фестиваля, который этим летом состоится в Омске.
Голосование за варианты названий для масштабного проекта уже идет в социальной сети. Стоит отметить, что проведение такого крупного молодежного события досталось Омску в рамках всероссийского конкурса Росмолодежи «Время молодых».
«Летом планируем провести в Омске и районах области международный арт-фестиваль. Сейчас уже начинаем подготовку. Предлагаю нам всем вместе выбрать название. Ниже публикую опрос», — сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что для фестиваля уличного искусства выбрали следующие названия: