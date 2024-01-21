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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:40

В Омске возобновили работу сайта «Запись к врачу»

Снова в строю. В Омске возобновили работу сервиса «Запись к врачу»

21 января 2024, 13:38
Фото: 1MI

В Омске возобновили работу сайта «Запись к врачу»

Ранее, из-за технических неполадок, работу сервиса пришлось приостановить. Сейчас ситуация под контролем.

Минздрав Омской области сообщил о восстановлении корректной работы интернет-сервиса «Запись к врачу». Как отметили в ведомстве, за устранение неполадок и оперативное реагирование стоит благодарить минцифры региона.

Кроме того, сообщается что сайт вернулся к штатной работе — специалисты минздрава контролируют ситуацию и готовы отреагировать на любые обращения горожан, связанные с работой сервиса — достаточно просто обратиться в личные сообщения официальной группы ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, пользователи портала могут обратиться не только в медучреждение по адресу прописки, но и воспользоваться услугами других медицинских организаций — для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Найти специалиста в другой поликлинике».

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#Омск#Минздрав#Социальная сеть#Поликлиника#Новости#Минцифры#Медучреждение#Илья Скобин#Технические неполадки#Запись к врачу#Штатная работа
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