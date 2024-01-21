Снова в строю. В Омске возобновили работу сервиса «Запись к врачу»

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Минздрав Омской области сообщил о восстановлении корректной работы интернет-сервиса «Запись к врачу». Как отметили в ведомстве, за устранение неполадок и оперативное реагирование стоит благодарить минцифры региона.
Кроме того, сообщается что сайт вернулся к штатной работе — специалисты минздрава контролируют ситуацию и готовы отреагировать на любые обращения горожан, связанные с работой сервиса — достаточно просто обратиться в личные сообщения официальной группы ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, пользователи портала могут обратиться не только в медучреждение по адресу прописки, но и воспользоваться услугами других медицинских организаций — для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Найти специалиста в другой поликлинике».