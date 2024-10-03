Отправляют в другие аэропорты. Самолеты из Омска не смогли сесть в Казани

Posted 3 октября, 07:07
Published 3 октября, 07:07
Modified 3 октября, 07:19
Updated 3 октября, 07:19
Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу международного аэропорта Казани. С шести утра по московскому времени (с 9 по омскому) аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности полетов.
Из-за этого рейсы, которые должны были приземлиться в Казани из Омска, Хургады и Челябинска, были перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнекамск и Самару.
Как следует из данных омского аэропорта, сегодня в Казань вылетел самолет компании «Северный ветер» в 7:30 по омскому времени.
Ранее Город55 сообщал о планах омского аэропорта об усилении техники безопасности. Планируется закупить рентгенотелевизионную установку для досмотра багажа.
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