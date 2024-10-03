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Posted 3 октября, 07:07

Published 3 октября, 07:07

Modified 3 октября, 07:19

Updated 3 октября, 07:19

Иллюстрация

Отправляют в другие аэропорты. Самолеты из Омска не смогли сесть в Казани

3 октября 2024, 07:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

Самолеты из Омска не смогли приземлиться в казанском аэропорту

Их перенаправили на запасные аэродромы, которые находятся в Нижнекамске и Сибири. Это решение направлено на защиту пассажиров и безопасность воздушного движения.

Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу международного аэропорта Казани. С шести утра по московскому времени (с 9 по омскому) аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого рейсы, которые должны были приземлиться в Казани из Омска, Хургады и Челябинска, были перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнекамск и Самару.

Как следует из данных омского аэропорта, сегодня в Казань вылетел самолет компании «Северный ветер» в 7:30 по омскому времени.

Фото: Омский аэропорт

Ранее Город55 сообщал о планах омского аэропорта об усилении техники безопасности. Планируется закупить рентгенотелевизионную установку для досмотра багажа.

Омский аэропорт приобретет новую установку для поиска оружия, взрывчатки и наркотиков
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#Кристина Антоносян#Омск#Самолеты#Аэропорт#Новости#Аэродром#Казань#Северный ветер
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