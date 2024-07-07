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Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

иллюстрация

Вновь опоздание. Воскресным утром в аэропорту Омска задержались сразу 5 рейсов

7 июля 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

В омском аэропорту с утра задержали вылет 5 самолетов

Дольше всего ждать пришлось пассажирам рейса Омск-Сочи: их самолет задержался больше чем на два часа.

Утро воскресенья стало особенно напряженным для аэропорта им. Д. М. Карбышева: по данным электронного расписания полетов, были задержаны отправления сразу 5 авиарейсов — самолеты компаний с опозданием прибыли в город.

Самая первая задержка произошла в 4:30 утра по местному времени: рейс «Уральских авиалиний» по маршруту Омск-Сочи взлетел на два часа позже запланированного: почти в 7 утра.

Кроме того, определенная «напряженность» была замечена в отправлении самолетов в Москву: рейсы «Уральских авиалиний», «Победы» и «Аэрофлота» также были отложены в среднем на полтора часа.

Последним задержавшимся на взлетно-посадочной полосе омской аэрогавани стал самолет авиакомпании «Северный ветер», направлявшийся в Казань: его пассажирам пришлось подождать отправления около одного часа (09:24 утра против 08:30 часов, указанных в расписании).

Согласно онлайн-табло, самолеты всех указанных рейсов прибыли в Омск позднее запланированного. При этом причины задержки рейсов из аэропортов отправления неизвестны.

Напомним, по данным омского аэропорта, опубликованным ранее, 60% задержанных отправлений приходится на авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Якутия». Самыми же регулярными и исполнительными перевозчиками стали «Азимут», «ЮТэйр» и «Ираэро» — последняя компания не задержала ни одного отправления.

«Уральские авиалинии» и «Якутия» задержали больше 60% рейсов в омском аэропорту
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#Илья Скобин#Транспорт#Сочи#Омск#Аэропорт#Москва#Победа#Аэрофлот#Новости#Авиарейсы#Казань#Уральские авиалинии#Задержки#Северный ветер
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