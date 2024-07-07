Вновь опоздание. Воскресным утром в аэропорту Омска задержались сразу 5 рейсов

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Утро воскресенья стало особенно напряженным для аэропорта им. Д. М. Карбышева: по данным электронного расписания полетов, были задержаны отправления сразу 5 авиарейсов — самолеты компаний с опозданием прибыли в город.
Самая первая задержка произошла в 4:30 утра по местному времени: рейс «Уральских авиалиний» по маршруту Омск-Сочи взлетел на два часа позже запланированного: почти в 7 утра.
Кроме того, определенная «напряженность» была замечена в отправлении самолетов в Москву: рейсы «Уральских авиалиний», «Победы» и «Аэрофлота» также были отложены в среднем на полтора часа.
Последним задержавшимся на взлетно-посадочной полосе омской аэрогавани стал самолет авиакомпании «Северный ветер», направлявшийся в Казань: его пассажирам пришлось подождать отправления около одного часа (09:24 утра против 08:30 часов, указанных в расписании).
Согласно онлайн-табло, самолеты всех указанных рейсов прибыли в Омск позднее запланированного. При этом причины задержки рейсов из аэропортов отправления неизвестны.
Напомним, по данным омского аэропорта, опубликованным ранее, 60% задержанных отправлений приходится на авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Якутия». Самыми же регулярными и исполнительными перевозчиками стали «Азимут», «ЮТэйр» и «Ираэро» — последняя компания не задержала ни одного отправления.