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2024
«Было уютно, но рухнул душ»: топ лучших баз отдыха Омской области по отзывам в Сети
20 ноября, 03:00
До 100 тысяч. За что могут снять лишние деньги у пользователей электросамокатами
4 октября, 05:08
YouTube заблокировали: где смотреть «Синий трактор» и другие мультики малышам
12 августа, 07:56
YouTube все? Большинство россиян столкнулись с полной остановкой работы видеохостинга
8 августа, 09:16
Российские звезды теряют подписчиков после «вынужденного» перехода на Rutube и VK
В качестве альтернативы популярные артисты переходят на отечественные сервисы, но там не удается достичь такой же популярности как на YouTube.
23 июля, 10:13
2022
Омские курьеры примерят розовое. В город заходит новый сервис доставки товаров
21 ноября 2022, 10:18

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