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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

иллюстрация

YouTube все? Большинство россиян столкнулись с полной остановкой работы видеохостинга

8 августа 2024, 09:16
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Большинство россиян столкнулись с полной остановкой работы YouTube

Ни мобильное приложение, ни веб-версия не работают. Чтобы посмотреть видео, приходится использовать VPN.

Многие российские пользователи столкнулись с проблемами при попытке открыть YouTube. Независимо от того, каким провайдером интернета они пользуются, сайт видеохостинга не загружался.

Так, некоторые пользователи видели ошибку, у других загрузка продолжалась бесконечно. А те, кому все же удалось зайти на сайт, получали уведомление об отсутствии интернета и просьбу проверить подключение. Однако если подключить VPN, например, с телефона, все сразу заработает.

проблемы с доступом к YouTubeпроблемы с доступом к YouTube
проблемы с доступом к YouTube
Фото: gorod55.ru

По информации сервиса Сбой.рф, на сегодняшний день было зарегистрировано более 5 тысяч жалоб на проблемы в работе YouTube в России. Кроме того, на сайте сервиса отмечают ошибки в работе у таких компаний, как «Ростелеком», «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2», «Телеграм», «ВКонтакте», Rutube, «Яндекс. Браузер» и Wildberries.

Все это происходит на фоне слухов о возможном возобновлении работы видеохостинга. Возможно, это и есть ответ на вопрос, который так волнует многих.

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