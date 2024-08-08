YouTube все? Большинство россиян столкнулись с полной остановкой работы видеохостинга

По информации сервиса Сбой.рф, на сегодняшний день было зарегистрировано более 5 тысяч жалоб на проблемы в работе YouTube в России. Кроме того, на сайте сервиса отмечают ошибки в работе у таких компаний, как «Ростелеком», «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2», «Телеграм», «ВКонтакте», Rutube, «Яндекс. Браузер» и Wildberries.