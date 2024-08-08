YouTube все? Большинство россиян столкнулись с полной остановкой работы видеохостинга

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Многие российские пользователи столкнулись с проблемами при попытке открыть YouTube. Независимо от того, каким провайдером интернета они пользуются, сайт видеохостинга не загружался.
Так, некоторые пользователи видели ошибку, у других загрузка продолжалась бесконечно. А те, кому все же удалось зайти на сайт, получали уведомление об отсутствии интернета и просьбу проверить подключение. Однако если подключить VPN, например, с телефона, все сразу заработает.
По информации сервиса Сбой.рф, на сегодняшний день было зарегистрировано более 5 тысяч жалоб на проблемы в работе YouTube в России. Кроме того, на сайте сервиса отмечают ошибки в работе у таких компаний, как «Ростелеком», «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2», «Телеграм», «ВКонтакте», Rutube, «Яндекс. Браузер» и Wildberries.
Все это происходит на фоне слухов о возможном возобновлении работы видеохостинга. Возможно, это и есть ответ на вопрос, который так волнует многих.