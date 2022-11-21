Омские курьеры примерят розовое. В город заходит новый сервис доставки товаров

Известный российский доставщик продуктов питания и потребительских товаров планирует зайти на рынок Омска. В приложении «Самокат» сообщают, что сервис начнет работать в пятницу, 25 ноября. Изданию NGS55.RU сообщили, что это событие может немного отложиться, но в любом случае, скоро улицы Омска станут многоцветнее. К ярким зеленым и желтым сумкам курьеров добавятся розовые от нового игрока.