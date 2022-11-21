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Омские курьеры примерят розовое. В город заходит новый сервис доставки товаров

Сегодня, 10:18
Фото: 1MI
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В Омск скоро придет сервис доставки продуктов «Самокат»

Сумки те же, а цвет другой. Сервис доставки «Самокат» уже подготовил для омичей каталог в приложении и в ближайшее время начнет работу.

Известный российский доставщик продуктов питания и потребительских товаров планирует зайти на рынок Омска. В приложении «Самокат» сообщают, что сервис начнет работать в пятницу, 25 ноября. Изданию NGS55.RU сообщили, что это событие может немного отложиться, но в любом случае, скоро улицы Омска станут многоцветнее. К ярким зеленым и желтым сумкам курьеров добавятся розовые от нового игрока.

Омичи с 8 утра до 23 часов вечера смогут заказывать товары различных марок со складов компании. Будут и продукты, которые «Самокат» выпускает под собственным брендом. Заказы обещают доставлять за 15–30 минут.

Из открытых источников о компании известно, что это дочерняя организация «Сбера», вторая по количеству доставок после «Яндекса».  Основали сервис доставки в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита»  — Вячеслав Бочаров и Родион Шишков.

Фото: скриншот приложения сервиса Самокат
#Омск#Город#Экономика#Новости#Курьер#Доставка#Сервис#Продукты питания#Товары#Дарья Зыкова
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