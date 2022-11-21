Омские курьеры примерят розовое. В город заходит новый сервис доставки товаров

Известный российский доставщик продуктов питания и потребительских товаров планирует зайти на рынок Омска. В приложении «Самокат» сообщают, что сервис начнет работать в пятницу, 25 ноября. Изданию NGS55.RU сообщили, что это событие может немного отложиться, но в любом случае, скоро улицы Омска станут многоцветнее. К ярким зеленым и желтым сумкам курьеров добавятся розовые от нового игрока.
Омичи с 8 утра до 23 часов вечера смогут заказывать товары различных марок со складов компании. Будут и продукты, которые «Самокат» выпускает под собственным брендом. Заказы обещают доставлять за 15–30 минут.
Из открытых источников о компании известно, что это дочерняя организация «Сбера», вторая по количеству доставок после «Яндекса». Основали сервис доставки в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» — Вячеслав Бочаров и Родион Шишков.