До 100 тысяч. За что могут снять лишние деньги у пользователей электросамокатами

За последние несколько месяцев в Омске произошло два неприятных инцидента с электросамокатами — в обоих случаях их выбросили в реку. Город55 запросил в Whoosh актуальные данные о штрафах, предусмотренных компанией за эти и другие нарушения. Рассказываем о самых популярных на 2024 год: