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Posted 4 октября, 05:08

Published 4 октября, 05:08

Modified 4 октября, 05:11

Updated 4 октября, 05:11

За что могут снять лишние деньги у омичей, катающихся на электросамокатах

До 100 тысяч. За что могут снять лишние деньги у пользователей электросамокатами

4 октября 2024, 05:08
Фото: 1MI

За что могут снять лишние деньги у омичей, катающихся на электросамокатах

Рассказываем, какие штрафы предусмотрены компанией Whoosh.

За последние несколько месяцев в Омске произошло два неприятных инцидента с электросамокатами — в обоих случаях их выбросили в реку. Город55 запросил в Whoosh актуальные данные о штрафах, предусмотренных компанией за эти и другие нарушения. Рассказываем о самых популярных на 2024 год:

  • штраф в 500 рублей выставляют в случае нарушения правил парковки;
  • штраф в 1000 рублей за неспешивание на пешеходном переходе;
  • штраф 10 тысяч рублей и блокировка аккаунта в сервисе за поездки людей младше 18 лет;
  • штраф от 30 до 100 тысяч рублей и блокировка, если инцидент произошел по вине пользователя сервиса, повлекший причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц;
  • штраф 100 тысяч рублей и блокировка аккаунта за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В компании добавили, что штраф автоматически списывается с банковской карты, привязанной к аккаунту.

Если самокат повредился во время езды не по вине человека, то никакой штраф для него не предусмотрен — самокат застрахован. Если же представители компании зафиксируют умышленное повреждение, то обратятся в полицию. Штраф автоматически списывается с банковской карты, привязанной к аккаунту.

«Сервис Whoosh следит за соблюдением правил всеми доступными способами: получаем информацию о нарушениях от ГАИ и городской администрации, их фиксируют наши сервисные команды, работающие на улицах Омска, жители города присылают фото и видео в чат-бот. В числе прочего, мы мониторим социальные сети, публикации в медиа и СМИ. Каждый самокат нашего сервиса находится на постоянной связи с облачной платформой», — отметили в Whoosh.

Также в компании добавили, что сезон электросамокатов закончится в Омске в зависимости от погоды. Транспорт будет доступен, пока на асфальте нет снега и наледи, а дневная температура выше нуля. А вот с приходом настоящей зимы и холодов, самокаты «уйдут в спячку».

Напомним, что уже на следующей неделе циклон с северной части страны принесет в Омскую область мощное похолодание и снег. Подробнее о погоде на две недели читайте в нашем материале.

Тепло — все? Омскую область ждет очень неприятный сюрприз от погоды
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