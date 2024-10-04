До 100 тысяч. За что могут снять лишние деньги у пользователей электросамокатами

Posted 4 октября, 05:08
Published 4 октября, 05:08
Modified 4 октября, 05:11
Updated 4 октября, 05:11
За последние несколько месяцев в Омске произошло два неприятных инцидента с электросамокатами — в обоих случаях их выбросили в реку. Город55 запросил в Whoosh актуальные данные о штрафах, предусмотренных компанией за эти и другие нарушения. Рассказываем о самых популярных на 2024 год:
В компании добавили, что штраф автоматически списывается с банковской карты, привязанной к аккаунту.
Если самокат повредился во время езды не по вине человека, то никакой штраф для него не предусмотрен — самокат застрахован. Если же представители компании зафиксируют умышленное повреждение, то обратятся в полицию. Штраф автоматически списывается с банковской карты, привязанной к аккаунту.
«Сервис Whoosh следит за соблюдением правил всеми доступными способами: получаем информацию о нарушениях от ГАИ и городской администрации, их фиксируют наши сервисные команды, работающие на улицах Омска, жители города присылают фото и видео в чат-бот. В числе прочего, мы мониторим социальные сети, публикации в медиа и СМИ. Каждый самокат нашего сервиса находится на постоянной связи с облачной платформой», — отметили в Whoosh.
Также в компании добавили, что сезон электросамокатов закончится в Омске в зависимости от погоды. Транспорт будет доступен, пока на асфальте нет снега и наледи, а дневная температура выше нуля. А вот с приходом настоящей зимы и холодов, самокаты «уйдут в спячку».
Напомним, что уже на следующей неделе циклон с северной части страны принесет в Омскую область мощное похолодание и снег. Подробнее о погоде на две недели читайте в нашем материале.
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