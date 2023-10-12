Сезон окончен. Омские дачные маршруты прекратили свою работу до весны

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Окончание работы автобусов на садовых маршрутах связано с завершением дачного сезона и огородных работ, а также с установлением в регионе прохладной погоды.
Так, с 16 октября сезонные муниципальные маршруты № 71, 112, 131, 139, 141, 171, 178 прекратят работу до весны 2024 года. Автобусы по маршруту №90 же в осенне-зимний период будет следовать до конечной остановки «Посёлок Солнечный», а по маршруту №119 — до микрорайона «Осташково».
Напомним, что расписание дачных маршрутов было сокращено еще в конце августа. Тогда автобусы до садовых товариществ начали ездить по вторникам и выходным, а также по праздничным, нерабочим дням.