Сезон окончен. Омские дачные маршруты прекратили свою работу до весны

Так, с 16 октября сезонные муниципальные маршруты № 71, 112, 131, 139, 141, 171, 178 прекратят работу до весны 2024 года. Автобусы по маршруту №90 же в осенне-зимний период будет следовать до конечной остановки «Посёлок Солнечный», а по маршруту №119 — до микрорайона «Осташково».