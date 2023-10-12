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Сезон окончен. Омские дачные маршруты прекратили свою работу до весны

12 октября 2023, 09:08
Фото: 1MI
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Омские садовые маршруты завершили работу до весны

Об этом сообщили в департаменте транспорта Омской области.

Окончание работы автобусов на садовых маршрутах связано с завершением дачного сезона и огородных работ, а также с установлением в регионе прохладной погоды.

Так, с 16 октября сезонные муниципальные маршруты № 71, 112, 131, 139, 141, 171, 178 прекратят работу до весны 2024 года. Автобусы по маршруту №90 же в осенне-зимний период будет следовать до конечной остановки «Посёлок Солнечный», а по маршруту №119 — до микрорайона «Осташково».

Напомним, что расписание дачных маршрутов было сокращено еще в конце августа. Тогда автобусы до садовых товариществ начали ездить по вторникам и выходным, а также по праздничным, нерабочим дням.

В дептрансе сообщили, что омские дачные маршруты перешли на осеннее расписание
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#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Автобус#Маршруты#Новости#Дачные маршруты#Маршрут#Автобусы#Садовые маршруты#Анастасия Баянова
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