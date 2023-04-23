В Омске запускают садовые маршруты. Публикуем график и расписание

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В Омске утвержден график работы садовых маршрутов, сообщает департамент транспорта мэрии.
С 29 апреля по 21 мая и с 28 августа по 15 октября рейсы будут ходить три раза в неделю, в том числе в праздники. С 22 мая по 27 августа — четыре раза в неделю и в нерабочие дни.
Регулярные перевозки организуют по девяти садовым маршрутам: № 34, 90, 112, 119, 131, 139, 141, 171, 178. В будни на рейсах будет 28 единиц транспорта, в выходные — 30.
Также до садовых массивов продлят схемы шести маршрутов, которые обслуживают частные перевозчики: № 8Н, 276, 350, 568, 71, 219Б.
Мы публикуем все графики и расписание на грядущий сезон: