Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Изображение материала

В Омске запускают садовые маршруты. Публикуем график и расписание

23 апреля 2023, 13:39
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске готовы к запуску садовых маршрутов

Большую часть летнего сезона транспорт будет курсировать четыре раза в неделю.

В Омске утвержден график работы садовых маршрутов, сообщает департамент транспорта мэрии.

С 29 апреля по 21 мая и с 28 августа по 15 октября рейсы будут ходить три раза в неделю, в том числе в праздники. С 22 мая по 27 августа — четыре раза в неделю и в нерабочие дни.

Регулярные перевозки организуют по девяти садовым маршрутам: № 34, 90, 112, 119, 131, 139, 141, 171, 178. В будни на рейсах будет 28 единиц транспорта, в выходные — 30.

Также до садовых массивов продлят схемы шести маршрутов, которые обслуживают частные перевозчики: № 8Н, 276, 350, 568, 71, 219Б.

Мы публикуем все графики и расписание на грядущий сезон:

График
Расписание
Частники
#Садовые маршруты#Расписание#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Смертоносные пожары, Хоценко на выборах губернатора, застройка Омской крепости
Сегодня, 09:54
Омская область в огне. Сколько пожаров произошло за сутки
Сегодня, 03:58
Омичей оповещают о странных поверках счетчиков. Почему не стоит этому верить
Сегодня, 10:58
В Омской области началась Единая неделя иммунизации. Что это значит
Сегодня, 05:55
В Омске нашли скелетированный труп, который пролежал около года
Сегодня, 12:57
Ректор омского вуза Замятин получает в 15 раз больше, чем его заместитель
Сегодня, 13:30