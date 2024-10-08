Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании, не задерживающие рейсы

Однако не все авиаперевозчики могут похвастаться такими успехами. «Аэрофлот» занимает шестое место с 85% пунктуальности, а «Победа» — девятое с 80%. Чаще всего задерживают рейсы «Ред Вингс» и «Уральские авиалинии», с показателями в 44,4% и всего 5% соответственно.