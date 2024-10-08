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Posted 8 октября, 07:22

Published 8 октября, 07:22

Modified 8 октября, 07:26

Updated 8 октября, 07:26

Омский аэропорт назвал самых пунктуальных авиаперевозчиков

Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании, не задерживающие рейсы

8 октября 2024, 07:22
Фото: 1MI

Омский аэропорт назвал самых пунктуальных авиаперевозчиков

Самыми ответственными компаниями объявили «Ираэро», «ЮВТаэро» и Qazaq Air. Их рейсы задерживаются реже остальных.

Омский аэропорт поделился рейтингом авиакомпаний, которые отличаются пунктуальностью вылетов. На первом месте уверенно расположилась авиакомпания «Ираэро», которая в сентябре поразила всех 100% пунктуальностью. Каждый рейс этой компании вылетал точно по расписанию.

На втором месте — «ЮВТаэро», с показателем 97,1%. Эта компания также заслуживает внимания среди других. Замыкает тройку лидеров Qazaq Air с 96,7% своевременных вылетов.

Однако не все авиаперевозчики могут похвастаться такими успехами. «Аэрофлот» занимает шестое место с 85% пунктуальности, а «Победа» — девятое с 80%. Чаще всего задерживают рейсы «Ред Вингс» и «Уральские авиалинии», с показателями в 44,4% и всего 5% соответственно.

Ранее Город55 писал о задержках в омском аэропорту, которые часто происходят из-за погодных условий. Также сократилось количество рейсов по южным направлениям.

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