Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании, не задерживающие рейсы

Posted 8 октября, 07:22
Published 8 октября, 07:22
Modified 8 октября, 07:26
Updated 8 октября, 07:26
Омский аэропорт поделился рейтингом авиакомпаний, которые отличаются пунктуальностью вылетов. На первом месте уверенно расположилась авиакомпания «Ираэро», которая в сентябре поразила всех 100% пунктуальностью. Каждый рейс этой компании вылетал точно по расписанию.
На втором месте — «ЮВТаэро», с показателем 97,1%. Эта компания также заслуживает внимания среди других. Замыкает тройку лидеров Qazaq Air с 96,7% своевременных вылетов.
Однако не все авиаперевозчики могут похвастаться такими успехами. «Аэрофлот» занимает шестое место с 85% пунктуальности, а «Победа» — девятое с 80%. Чаще всего задерживают рейсы «Ред Вингс» и «Уральские авиалинии», с показателями в 44,4% и всего 5% соответственно.
Ранее Город55 писал о задержках в омском аэропорту, которые часто происходят из-за погодных условий. Также сократилось количество рейсов по южным направлениям.