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Новый маршрут. С марта из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды

8 января 2024, 03:33
Фото: 1MI
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С весны из Омска в Минеральные воды запустят прямой авиарейс

Самолеты будут летать раз в неделю — по субботам.

Омский аэропорт обновил расписание на своем сайте. Так, со 2 марта откроется прямой рейс в Минеральные воды. Летать по маршруту будет компания «Ред Вингс» один раз в неделю — по субботам.

«Ред Вингс» открыла продажу билетов на рейсы. Их стоимость — от 10 768 рублей. Летать по маршруту будут самолеты Sukhoi Superjet 100. Ориентировочное время в пути — 4 часа 10 минут.

В настоящее время из Омска в Минводы летает перевозчик «Азимут», выполняя рейс через Уфу. Самолеты отправляются по маршруту дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

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#Транспорт#Омск#Аэропорт#Уфа#Расписание#Авиакомпания#Евгений Игишев#Минеральные воды#Ред Вингс
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