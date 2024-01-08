Новый маршрут. С марта из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Омский аэропорт обновил расписание на своем сайте. Так, со 2 марта откроется прямой рейс в Минеральные воды. Летать по маршруту будет компания «Ред Вингс» один раз в неделю — по субботам.
«Ред Вингс» открыла продажу билетов на рейсы. Их стоимость — от 10 768 рублей. Летать по маршруту будут самолеты Sukhoi Superjet 100. Ориентировочное время в пути — 4 часа 10 минут.
В настоящее время из Омска в Минводы летает перевозчик «Азимут», выполняя рейс через Уфу. Самолеты отправляются по маршруту дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.