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Не убрались створки шасси. Самолет из Екатеринбурга не смог улететь в Омск

25 ноября 2023, 12:00
Фото: 1MI
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Самолет, летевший в Омск, вернулся в аэропорт «Кольцово» из-за проблем с шасси

Посадка прошла благополучно.

Вчера, 24 ноября, в 21:15 по московскому времени из аэропорта «Кольцово» вылетел рейс RWZ1071 по маршруту Екатеринбург-Омск, но до пункта назначения не добрался. У воздушного судна не убрались створки шасси.

«После взлета командир воздушного судна доложил об индикации шасси, не убрались створки. Принял решение о выработке топлива и посадке на аэродроме вылета Екатеринбург (Кольцово)», — сообщили в паблике «AVIAINCIDENT».

Спустя 50 минут самолет благополучно сел. Рейс обслуживает авиакомпания «Ред Вингс».

Ранее Город55 сообщал, что в Росавиации объяснили критику расследования о посадке самолета Сочи-Омск в поле. Запланирован сбор новой комиссии, которая заново рассмотрит инцидент с вынужденной посадкой.

Одна критика. В Росавиации оценили расследование посадки самолета Сочи-Омск в поле
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#Транспорт#Омск#Омская область#Топливо#Евгений Игишев#Ред Вингс#Кольцово#Посадка#Взлет
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