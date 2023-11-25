Не убрались створки шасси. Самолет из Екатеринбурга не смог улететь в Омск

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Вчера, 24 ноября, в 21:15 по московскому времени из аэропорта «Кольцово» вылетел рейс RWZ1071 по маршруту Екатеринбург-Омск, но до пункта назначения не добрался. У воздушного судна не убрались створки шасси.
«После взлета командир воздушного судна доложил об индикации шасси, не убрались створки. Принял решение о выработке топлива и посадке на аэродроме вылета Екатеринбург (Кольцово)», — сообщили в паблике «».
Спустя 50 минут самолет благополучно сел. Рейс обслуживает авиакомпания «Ред Вингс».
Ранее Город55 сообщал, что в Росавиации объяснили критику расследования о посадке самолета Сочи-Омск в поле. Запланирован сбор новой комиссии, которая заново рассмотрит инцидент с вынужденной посадкой.