1 млрд долларов: промышленные компании готовы вкладываться в разработки омских ученых

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Во вторник, 23 апреля, открылась акселерационная программа «выращивания» стартапов «-0+500.Сибирь». Она позволит омским инноваторам найти команду единомышленников и создать собственный технологический бизнес. Акселератор проходит в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». Проект реализуется «Точкой кипения Омск» и «Сибирским государственным автомобильно-дорожным университетом».
С апреля по ноябрь молодые ученые проработают свои инновационные проекты для различных секторов экономики. В этом их готовы поддержать индустриальные партнеры — различные промышленные предприятия. На торжественном открытии программы они представили список разработок, которые им необходимы. Для этого предприятия готовы не только предоставить стартаперам свои производственные площадки, но и профинансировать вывод инновационного продукта на рынок.
К примеру, Анатолий Панков, изобретатель СССР, преподаватель кафедры информационной безопасности СибАДИ представил запрос от АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (входит в Госкорпорацию Ростех) — фаззинг (метод для поиска уязвимостей в программном обеспечении) на базе искусственного интеллекта. Разработка в решении этой задачи принесет автору 1 млрд. долларов.
ООО «ПКО» предложила разработать программное решение в области проектирования производственных и гражданских объектов. По оценкам предприятия, стартап ускорит выпуск продукции и поможет более эффективно использовать вложенные инвестиции. У ООО «ПКО» уже имеется позитивный опыт успешной работы с участниками акселератора прошлого потока.
Поиск идеи для создания коммерчески успешного стартапа — одна из насущных проблем современного технологичного предпринимателя, которую помогает преодолеть программа акселератора. Помимо запросов от индустриальных партнеров, участникам «-0+500.Сибирь» предлагают обратить внимание на технологии, проекты и продукты, которые определены государством (например, рынки НТИ) или являются трендами современного рынка.
О том, какие стартапы сейчас нужны на российском рынке, и над чем, в первую очередь, нужно работать инноваторам на открытии акселератора рассказала эксперт Анжела Литвинова, заместитель директора по предпринимательству и инновациям Высшей школы промышленной политики и предпринимательства РУДН:
«В мире сейчас большой спрос на инновационные стартапы. Первое, на что обращают внимание — их жизнеспособность. Но речь идет не просто о конкурентоспособности, а об умении встраиваться в единую экосистему и работать по модели win-win. Главное при поиске идеи — не замыкаться в какие-то узкие рамки, ограничения и применять методы творческого открытия, чтобы сгенерировать наибольшее количество решений одной проблемы или задачи. Еще один реальный способ получить новые идеи и решения –прямые коммуникации в профессиональном сообществе. Здесь инициативы взаимодействуют, находят точки соприкосновения, рождают новые проекты. Нужно не бояться неудач, этому мы учим будущих технологических предпринимателей в нашем акселераторе».
Отработать первое взаимодействие в команде участники акселератора смогли в деловой игре «Проектный двигатель». Здесь было важно не только распределить роли в команде, но и обеспечить гармоничное сотрудничество для достижения общих целей.
Совсем скоро участники «-0+500.Сибирь» будут решать реальные задачи по развитию стартапа. Впереди — образовательная программа и презентация проекта перед экспертным жюри. Далее команды сосредоточатся на индивидуальной работе: скорректируют продукт, протестируют бизнес-модели и подготовят проекты к выводу на региональный рынок.
«У нас много молодых ученых, изобретателей, но на практике им трудно „шагнуть“ за пределы ВУЗа или лаборатории для создания своего технологического бизнеса. К примеру, нет четкого понимания траектории развития стартапа. Наша задача — поддержать инноваторов и помочь составить комплексный план необходимых действий для дальнейшего развития проекта, вывести его в рыночное пространство», — подвела итоги руководитель акселерационной программы, лидер «Точки кипения Омск» Полина Харламова.
В финале «-0+500.Сибирь» пройдет презентация проектов инвесторам, партнерам, венчурным компаниями и фондам. Лучшие из разработок смогут претендовать на финансовую поддержку для дальнейшего развития и реализации своих идей.