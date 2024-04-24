1 млрд долларов: промышленные компании готовы вкладываться в разработки омских ученых

С апреля по ноябрь молодые ученые проработают свои инновационные проекты для различных секторов экономики. В этом их готовы поддержать индустриальные партнеры — различные промышленные предприятия. На торжественном открытии программы они представили список разработок, которые им необходимы. Для этого предприятия готовы не только предоставить стартаперам свои производственные площадки, но и профинансировать вывод инновационного продукта на рынок.