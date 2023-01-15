Омские студенты придумали, как сделать работу на заводах безопаснее

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
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Updated Сегодня, 05:28
Студенты энергетического института ОмГТУ разрабатывают систему управления специального поворотного устройства для дистанционного переключения разъединителей с ручным приводом.
Говоря проще, разъединитель — это аппарат для включения и отключения электроцепи без тока. Он нужен, чтобы обеспечить видимый разрыв электрической цепи, тогда станет ясно, что электричества между частями нет. Устройство используют на предприятиях и в ресурсоснабжающих организациях.
Обычно с разъединителями работают вручную, это небезопасно, поскольку части с током находятся рядом с человеком. При неисправность аппарата есть риск смертельной опасности. Для решения этой проблемы омские ученые предложили переключать разъединители на безопасном расстоянии.
«Имеется ряд наработок по этой тематике. Наша исследовательская команда начала работу над проектом около шести месяцев назад. Первым шагом в изучении темы стало углубление в аналитические данные о произошедших за последнее время несчастных случаях на предприятиях. Мы сделали вывод, что данная проблема актуальна и нужно искать способы ее решения», — цитирует облправительство студента ОмГТУ Егора Егорова.
Сейчас команда разработчиков пытается создать прототип редуктора, чтобы встроить его в систему. Затем проведут испытания, чтобы достичь определенных технических параметров.