Омские студенты придумали, как сделать работу на заводах безопаснее

«Имеется ряд наработок по этой тематике. Наша исследовательская команда начала работу над проектом около шести месяцев назад. Первым шагом в изучении темы стало углубление в аналитические данные о произошедших за последнее время несчастных случаях на предприятиях. Мы сделали вывод, что данная проблема актуальна и нужно искать способы ее решения», — цитирует облправительство студента ОмГТУ Егора Егорова.