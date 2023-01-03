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Наука для людей. Аспирант из ОмГТУ разработал устройство для подъема колясок

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском политехе разработали устройство для поднятия коляски по лестнице

Аспирант омского политехнического университета разработал устройство для спуска и подъема колясок по лестницам. Сейчас идет процесс получения патента.

В ОмГТУ разработали устройство, облегчающее подъем и спуск колясок по лестницам. Об этом пресс-служба ВУЗа рассказала ТАСС.

Разработчиком оказался аспирант омского государственного технического университета Роман Кобыльский. Сейчас им создан опытный образец, идет процесс получения патента на разработку.

«Суть разработки заключается в том, что в коляске при необходимости ее поднять или спустить по лестнице вниз после нажатия педали выдвигаются салазки из особого скользкого пластика, которые позволяют осуществить подъем и спуск со значительно меньшим усилием, чем поднимать коляску и ребенка вручную или прыгать по ступенькам на колесах», — цитирует пресс-служба разработчика Романа Кобыльского.

По словам ученого, аналогов устройства нет:

«Сейчас распространены санки, у которых выдвигаются колесики для перехода асфальтированных дорог. Но функционал нашей разработки намного шире», — подчеркнул он.
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С этим устройством родитель сможет поднять и спустить коляску одной рукой. Такая коляска, по мнению разработчика, может полностью заменить санки.

«Летом коляску можно использовать на колесах, зимой — на салазках. Нет необходимости покупать отдельно санки», — сказал Кобыльский.
#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Новости#Роман Кобыльский#Наука#Благоустройство#Благоустройство города#Разработка
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