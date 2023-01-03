Наука для людей. Аспирант из ОмГТУ разработал устройство для подъема колясок

В ОмГТУ разработали устройство, облегчающее подъем и спуск колясок по лестницам. Об этом пресс-служба ВУЗа рассказала ТАСС.
Разработчиком оказался аспирант омского государственного технического университета Роман Кобыльский. Сейчас им создан опытный образец, идет процесс получения патента на разработку.
«Суть разработки заключается в том, что в коляске при необходимости ее поднять или спустить по лестнице вниз после нажатия педали выдвигаются салазки из особого скользкого пластика, которые позволяют осуществить подъем и спуск со значительно меньшим усилием, чем поднимать коляску и ребенка вручную или прыгать по ступенькам на колесах», — цитирует пресс-служба разработчика Романа Кобыльского.
По словам ученого, аналогов устройства нет:
«Сейчас распространены санки, у которых выдвигаются колесики для перехода асфальтированных дорог. Но функционал нашей разработки намного шире», — подчеркнул он.
С этим устройством родитель сможет поднять и спустить коляску одной рукой. Такая коляска, по мнению разработчика, может полностью заменить санки.
«Летом коляску можно использовать на колесах, зимой — на салазках. Нет необходимости покупать отдельно санки», — сказал Кобыльский.