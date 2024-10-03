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Рабочие места

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Октябрь
85 рабочих мест. В Омске за 300 млн рублей построят завод по производству кранов
Также на Левом берегу хотят построить огромную гостиницу и банный комплекс.
3 октября, 02:35
В Омске в отставку подал руководитель фонда обязательного медстрахования
2 октября, 02:52
В Черлакском районе Омской области заработает нефтяное предприятие
2 октября, 02:28
Сентябрь
На личном контроле. Глава Омского района посетил Новотроицкое сельское поселение
28 сентября, 10:27
Июнь
Триста рабочих мест. В селе под Омском построят тепличный комплекс за 10 млрд рублей
24 июня, 04:10

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