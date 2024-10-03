85 рабочих мест. В Омске за 300 млн рублей построят завод по производству кранов

Предприятие «РусКран» планирует инвестировать более 300 миллионов рублей в строительство завода, который будет специализироваться на выпуске мостовых и консольных кранов. Ожидается, что реализация проекта завершится к середине 2027 года, и он создаст не менее 85 новых рабочих мест с конкурентоспособной заработной платой. Завод будет функционировать как резидент особой экономической зоны «Авангард», что обеспечит дополнительные налоговые льготы и стимулы для бизнеса.