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Posted 3 октября, 02:35

Published 3 октября, 02:35

Modified 3 октября, 02:49

Updated 3 октября, 02:49

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85 рабочих мест. В Омске за 300 млн рублей построят завод по производству кранов

3 октября 2024, 02:35
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омске построят новый завод по производству кранов за 300 миллионов рублей

Также на Левом берегу хотят построить огромную гостиницу и банный комплекс.

Вчера, 2 октября, на заседании инвесткомитета Омской области одобрили проект по созданию в городе современного производства грузоподъемного оборудования. Как рассказал Виталий Хоценко, он поддержал инициативу открыть такой завод.

Предприятие «РусКран» планирует инвестировать более 300 миллионов рублей в строительство завода, который будет специализироваться на выпуске мостовых и консольных кранов. Ожидается, что реализация проекта завершится к середине 2027 года, и он создаст не менее 85 новых рабочих мест с конкурентоспособной заработной платой. Завод будет функционировать как резидент особой экономической зоны «Авангард», что обеспечит дополнительные налоговые льготы и стимулы для бизнеса.

Кроме того, на заседании обсудили и другие перспективные проекты, включая строительство многофункционального комплекса с гостиницей, а также банного комплекса в Кировском округе.

Ранее Город55 писал о небольшом нефтяном предприятии, которое откроется в Черлакском районе Омской области.

В Черлакском районе Омской области заработает нефтяное предприятие
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#Кристина Антоносян#Экономика#Бизнес#Омск#Инвестиции#Производство#Новости#Гостиница#Развитие#Заводы#Рабочие места
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