85 рабочих мест. В Омске за 300 млн рублей построят завод по производству кранов

Posted 3 октября, 02:35
Published 3 октября, 02:35
Modified 3 октября, 02:49
Updated 3 октября, 02:49
Вчера, 2 октября, на заседании инвесткомитета Омской области одобрили проект по созданию в городе современного производства грузоподъемного оборудования. Как рассказал Виталий Хоценко, он поддержал инициативу открыть такой завод.
Предприятие «РусКран» планирует инвестировать более 300 миллионов рублей в строительство завода, который будет специализироваться на выпуске мостовых и консольных кранов. Ожидается, что реализация проекта завершится к середине 2027 года, и он создаст не менее 85 новых рабочих мест с конкурентоспособной заработной платой. Завод будет функционировать как резидент особой экономической зоны «Авангард», что обеспечит дополнительные налоговые льготы и стимулы для бизнеса.
Кроме того, на заседании обсудили и другие перспективные проекты, включая строительство многофункционального комплекса с гостиницей, а также банного комплекса в Кировском округе.
Ранее Город55 писал о небольшом нефтяном предприятии, которое откроется в Черлакском районе Омской области.
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