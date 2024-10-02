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Posted 2 октября, 02:52

Published 2 октября, 02:52

Modified 2 октября, 03:03

Updated 2 октября, 03:03

Иллюстрация

В Омске в отставку подал руководитель фонда обязательного медстрахования

2 октября 2024, 02:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

Руководитель омского фонда обязательного медстрахования решил подать в отставку

На своем месте он трудился с 2012 года. Заявление написал по собственному желанию.

Согласно новому распоряжению губернатора Омской области Виталия Хоценко, 68-летний Владимир Спинов освобождается от должности руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как указано в официальном документе, решение принято по собственной инициативе Спинова.

Владимир Спинов возглавлял фонд с 2012 года, а его карьера в сфере здравоохранения началась еще до назначения на эту должность: дважды он избирался депутатом городского совета. После назначения на пост руководителя фонда, Спинов не только продолжал свою работу, но и стал депутатом регионального Заксобрания на довыборах. В депутаты Заксобрания он не прошел праймериз, после чего старался больше не принимать участие в выборах.

Фото: Правительство Омской области

Место руководителя регионального фонда медстрахования пока что свободно.

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