В Омске в отставку подал руководитель фонда обязательного медстрахования

Владимир Спинов возглавлял фонд с 2012 года, а его карьера в сфере здравоохранения началась еще до назначения на эту должность: дважды он избирался депутатом городского совета. После назначения на пост руководителя фонда, Спинов не только продолжал свою работу, но и стал депутатом регионального Заксобрания на довыборах. В депутаты Заксобрания он не прошел праймериз, после чего старался больше не принимать участие в выборах.