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Posted 12 декабря, 10:10

Published 12 декабря, 10:10

Modified 12 декабря, 10:13

Updated 12 декабря, 10:13

Хоценко анонсировал новый формат взаимодействия с инвесторами в 2025 году

Хоценко анонсировал новый формат взаимодействия с инвесторами в 2025 году

12 декабря 2024, 10:10
Фото: Вячеслав Крузман.
О планах он рассказал на заседании Инвестиционного комитета.

На заседании Инвестиционного комитета Виталий Хоценко рассказал о планах организации Клуба инвесторов. В его рамках планируют проводить мероприятия для руководителей компаний, потенциальных инвесторов и действующих на территории области предпринимателей. На них будут обсуждать с бизнесом, органами власти и муниципалитетами дальнейшую работу в инвестиционной сфере.

На заседании представили проекты, которые претендуют на поддержку региональных властей. Инициативы обсуждали с участием инвесторов, которые хотят развивать в регионе производства.

«В частности, предприятие „Мегалайт“ планирует строительство логистического комплекса. Компания входит в ГК „Лидер-Продукт“, которая занимается оптовыми поставками продуктов в сегменте общественного питания и гостиничного бизнеса на территории Сибири. Объем инвестиций в проект оценивается в 470 млн рублей, а реализация рассчитана с 2025 до 2028 года. Проектом предусмотрено строительство первой очереди современного складского логистического комплекса общей площадью около 5 700 кв. метров для собственных нужд. В дальнейшем в рамках второй очереди проекта инвестором рассматривается возможность строительства еще одного склада», — рассказали в пресс-службе облправительства.

Кроме того, компания «Омскдизель» планирует в 2025–2029 годах построить в регионе центр по техобслуживанию и ремонту грузовиков, автобусов и спецтехники. Общая сумма инвестиций в проект составляет более 470 млн рублей. Еще одно предприятие — «СтальМаркет» планирует расширить производство по изготовлению раскатных колец методом горячего деформирования. Сумма инвестиций превышает 300 млн рублей.

Отмечается, что оба предприятия создадут много новых рабочих мест.

Хоценко на заседании Проектного комитета Омской области наметил планы на 2025 год
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#Ольга Скворцова#Омск#Инвестиции#Строительство#Производство#Проекты#Логистика#Грузовики#Техобслуживание#Рабочие места#Региональные власти
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