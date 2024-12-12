Хоценко анонсировал новый формат взаимодействия с инвесторами в 2025 году

Posted 12 декабря, 10:10
Published 12 декабря, 10:10
Modified 12 декабря, 10:13
Updated 12 декабря, 10:13
На заседании Инвестиционного комитета Виталий Хоценко рассказал о планах организации Клуба инвесторов. В его рамках планируют проводить мероприятия для руководителей компаний, потенциальных инвесторов и действующих на территории области предпринимателей. На них будут обсуждать с бизнесом, органами власти и муниципалитетами дальнейшую работу в инвестиционной сфере.
На заседании представили проекты, которые претендуют на поддержку региональных властей. Инициативы обсуждали с участием инвесторов, которые хотят развивать в регионе производства.
«В частности, предприятие „Мегалайт“ планирует строительство логистического комплекса. Компания входит в ГК „Лидер-Продукт“, которая занимается оптовыми поставками продуктов в сегменте общественного питания и гостиничного бизнеса на территории Сибири. Объем инвестиций в проект оценивается в 470 млн рублей, а реализация рассчитана с 2025 до 2028 года. Проектом предусмотрено строительство первой очереди современного складского логистического комплекса общей площадью около 5 700 кв. метров для собственных нужд. В дальнейшем в рамках второй очереди проекта инвестором рассматривается возможность строительства еще одного склада», — рассказали в пресс-службе облправительства.
Кроме того, компания «Омскдизель» планирует в 2025–2029 годах построить в регионе центр по техобслуживанию и ремонту грузовиков, автобусов и спецтехники. Общая сумма инвестиций в проект составляет более 470 млн рублей. Еще одно предприятие — «СтальМаркет» планирует расширить производство по изготовлению раскатных колец методом горячего деформирования. Сумма инвестиций превышает 300 млн рублей.
Отмечается, что оба предприятия создадут много новых рабочих мест.