Хоценко анонсировал новый формат взаимодействия с инвесторами в 2025 году

На заседании Инвестиционного комитета Виталий Хоценко рассказал о планах организации Клуба инвесторов. В его рамках планируют проводить мероприятия для руководителей компаний, потенциальных инвесторов и действующих на территории области предпринимателей. На них будут обсуждать с бизнесом, органами власти и муниципалитетами дальнейшую работу в инвестиционной сфере.