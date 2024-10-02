В Черлакском районе Омской области заработает нефтяное предприятие

Posted 2 октября, 02:28
Published 2 октября, 02:28
Modified 2 октября, 02:40
Updated 2 октября, 02:40
В Омской области скоро откроется новая нефтяная компания, о чем свидетельствуют данные о регистрации компании, которые были внесены в реестр 30 сентября.
Как стало известно Городу55, основным видом деятельности компании является «Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа». Уставной капитал нового предприятия составляет всего 10 тысяч рублей, но отрасль все же видится перспективной.
Новое предприятие базируется в деревне Красный Овцевод Черлакского района. Единственным учредителем и руководителем ООО «Частная компания „Титан-Плюс“ выступает Али Ахмедов. Этот человек не новичок в бизнесе: до закрытия своего индивидуального предпринимательства в сентябре 2023 года он на протяжении 17 лет занимался выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Также стоит отметить его опыт в оптовой торговле чистящими средствами, где он был соучредителем ООО „Прогресс“ в 2015–2017 годах.
Вероятно, благодаря новому предприятию в Омске станет еще больше рабочих мест.
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