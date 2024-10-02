gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 02:28

Published 2 октября, 02:28

Modified 2 октября, 02:40

Updated 2 октября, 02:40

Иллюстрация

В Черлакском районе Омской области заработает нефтяное предприятие

2 октября 2024, 02:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области готовится к открытию новая нефтяная компания

Пока одни предприятия ликвидируются, на рынке омской экономики появляются новые игроки.

В Омской области скоро откроется новая нефтяная компания, о чем свидетельствуют данные о регистрации компании, которые были внесены в реестр 30 сентября.

Как стало известно Городу55, основным видом деятельности компании является «Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа». Уставной капитал нового предприятия составляет всего 10 тысяч рублей, но отрасль все же видится перспективной.

Новое предприятие базируется в деревне Красный Овцевод Черлакского района. Единственным учредителем и руководителем ООО «Частная компания „Титан-Плюс“ выступает Али Ахмедов. Этот человек не новичок в бизнесе: до закрытия своего индивидуального предпринимательства в сентябре 2023 года он на протяжении 17 лет занимался выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Также стоит отметить его опыт в оптовой торговле чистящими средствами, где он был соучредителем ООО „Прогресс“ в 2015–2017 годах.

Вероятно, благодаря новому предприятию в Омске станет еще больше рабочих мест.

64 тысячи рублей. Омск занял 41-е место в зарплатном рейтинге среди регионов
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Экономика#Руководитель#Омск#Омская область#Газ#Новости#Нефть#Черлакский район#Учредитель#Зерновые культуры#Рабочие места#Оптовая торговля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика