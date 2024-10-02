В Черлакском районе Омской области заработает нефтяное предприятие

Новое предприятие базируется в деревне Красный Овцевод Черлакского района. Единственным учредителем и руководителем ООО «Частная компания „Титан-Плюс“ выступает Али Ахмедов. Этот человек не новичок в бизнесе: до закрытия своего индивидуального предпринимательства в сентябре 2023 года он на протяжении 17 лет занимался выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Также стоит отметить его опыт в оптовой торговле чистящими средствами, где он был соучредителем ООО „Прогресс“ в 2015–2017 годах.