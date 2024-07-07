Везти некому. Для кольцевого маршрута №206 до омской промзоны не нашли перевозчика

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Согласно уведомлению о признании конкурса несостоявшимся (документ имеется в распоряжении редакции Города55), право на пассажирские перевозки по 206 маршруту так и не нашло своего «владельца»: Департамент транспорта завершил конкурсные процедуры.
Как ранее отмечал заместитель главы дептранса, Сергей Фальковский, 206 маршрут должен был стать кольцевым, связывающим центр города и промзону (собственно, идея такого маршрута и принадлежит руководителям предприятий). Предполагалось, что 206-я маршрутка будет ездить от 1-й Учхозной через Жукова до Маяковского с конечной остановкой возле магазина «1000 мелочей».
Напомним, ранее Город55 сообщал о масштабном сбое, произошедшем в системе оплаты общественного транспорта из-за которого было невозможно воспользоваться NFC-табличками.