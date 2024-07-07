gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

иллюстрация

Везти некому. Для кольцевого маршрута №206 до омской промзоны не нашли перевозчика

7 июля 2024, 03:25
Фото: 1MI
иллюстрация

Кольцевой маршрут до омских предприятий остался без перевозчика

Департамент транспорта завершил аукцион на поиск перевозчика для нового маршрута №206: заинтересованных в 5-летнем праве на перевозку пассажиров не нашлось.

Согласно уведомлению о признании конкурса несостоявшимся (документ имеется в распоряжении редакции Города55), право на пассажирские перевозки по 206 маршруту так и не нашло своего «владельца»: Департамент транспорта завершил конкурсные процедуры.

Как ранее отмечал заместитель главы дептранса, Сергей Фальковский, 206 маршрут должен был стать кольцевым, связывающим центр города и промзону (собственно, идея такого маршрута и принадлежит руководителям предприятий). Предполагалось, что 206-я маршрутка будет ездить от 1-й Учхозной через Жукова до Маяковского с конечной остановкой возле магазина «1000 мелочей».

Напомним, ранее Город55 сообщал о масштабном сбое, произошедшем в системе оплаты общественного транспорта из-за которого было невозможно воспользоваться NFC-табличками.

Технический сбой: омичи не смогли оплатить проезд в автобусах через NFC-таблички
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Город#Транспорт#Омск#Аукцион#Новости#Промзона#Пассажирские перевозки#206 маршрут#Кольцевой
Подпишитесь
Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели
Сегодня, 10:00
Главный онколог России назвал статистику онкозаболеваний среди омичей
Сегодня, 08:25
Без опрокидывания. В Омской области сошли с рельс два вагона с цементом
Сегодня, 06:19
Вновь опоздание. Воскресным утром в аэропорту Омска задержались сразу 5 рейсов
Сегодня, 05:16
Екатерина Мизулина раскритиковала людей, обливших «перцовкой» рэпера Кишлака в Омске
Сегодня, 05:40
15 метров за 5 миллионов. В Омской области возведут мост через реку Чебаклинка
Сегодня, 04:39