Везти некому. Для кольцевого маршрута №206 до омской промзоны не нашли перевозчика

Как ранее отмечал заместитель главы дептранса, Сергей Фальковский, 206 маршрут должен был стать кольцевым, связывающим центр города и промзону (собственно, идея такого маршрута и принадлежит руководителям предприятий). Предполагалось, что 206-я маршрутка будет ездить от 1-й Учхозной через Жукова до Маяковского с конечной остановкой возле магазина «1000 мелочей».