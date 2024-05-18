85 тысяч бутылок. В Омске «накрыли» склад с контрафактным алкоголем на 24 млн рублей

Пока известно, что склад обвиняемые арендовали. Для работы в таком объеме они наняли грузчиков и других разнорабочих, которые занимались фасовкой товара. Всего полицейские изъяли 85 тысяч бутылок на сумму 24 млн рублей. В основном это были бутылки из-под водки разных видов — всего несколько десятков разных наименований, а также большие бутылки со спиртосодержащей жидкостью.