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иллюстрация

85 тысяч бутылок. В Омске «накрыли» склад с контрафактным алкоголем на 24 млн рублей

18 мая 2024, 13:36
Фото: Город55
иллюстрация

Десятки тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли на складе в Омске

В Омске сотрудники полиции обнаружили крупный склад с поддельным алкоголем. Это одна из самых больших партий контрафакта, изъятых за последние несколько лет. Стоимость товара оценивается в 24 млн рублей. Всего полицейские изъяли 85 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости.

В Омске сотрудники полиции обнаружили крупный склад, где хранился контрафактный алкоголь. Это одна из крупнейших партий контрафакта, изъятых за последние годы. Полиция пока не раскрывает подробности этого дела, расследование только началось.

Пока известно, что склад обвиняемые арендовали. Для работы в таком объеме они наняли грузчиков и других разнорабочих, которые занимались фасовкой товара. Всего полицейские изъяли 85 тысяч бутылок на сумму 24 млн рублей. В основном это были бутылки из-под водки разных видов — всего несколько десятков разных наименований, а также большие бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

В настоящее время проводится работа по выявлению всех причастных лиц и экспертиза изъятого алкоголя. Виновные могут быть приговорены к лишению свободы на срок до шести лет и штрафу в размере до одного миллиона рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что сотрудники полиции обнаружили гараж, заполненный пачками немаркированного табака. 37-летний омич закупил контрафактный товар для последующей продажи и хранил его в арендованном помещении. В общей сложности он приобрел около 95 тысяч немаркированных пачек табака различных марок, стоимость которых превысила 11 млн рублей. Мужчине было предъявлено обвинение.

Товара на 11 млн. Омич хранил в гараже 95 тысяч пачек контрафактного табака
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