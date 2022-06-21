В омских пабликах во вторник, 21 июня, после полудня стали появляться сообщения о черном дыме, который видно в Нефтяниках. Изначально в сети появились снимки горящей факельной установки, предположительно, на территории завода «Полиом». Но в пресс-службе компании подчеркнули, что сегодня предприятие работало в штатном режиме, факельная установка не использовалась. Скорее всего, дым шел от установки другого предприятия.