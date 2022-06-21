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В небе над Омском заметили густой черный дым

В небе над Омском заметили густой черный дым

21 июня, 14:35
Фото: 1MI
Дым не от пожара.

В омских пабликах во вторник, 21 июня, после полудня стали появляться сообщения о черном дыме, который видно в Нефтяниках. Изначально в сети появились снимки горящей факельной установки, предположительно, на территории завода «Полиом». Но в пресс-службе компании подчеркнули, что сегодня предприятие работало в штатном режиме, факельная установка не использовалась. Скорее всего, дым шел от установки другого предприятия. 

В ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что никаких пожаров на территории Советского округа Омска в этот день не произошло. Это может указывать на то, что облако черного дыма спровоцировало одно из омских предприятий.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области не ответили на звонок корреспондента Города55.

 

#Ольга Акамова#Пожары#Дым#Факел#Предприятие#Промзона#Полиом#МЧС#Минприроды#Омск#Новости#Происшествия
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