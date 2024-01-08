В Омске за 55 млн продают цех по производству бетонных блоков и сухих смесей

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В Омске выставили на продажу производственный цех и склад. Помещения находятся в промзоне в Нефтяном переулке, их общая площадь составляет 8 тысяч квадратных метров. Строения в собственности, земельный участок площадью 1,3 га на стадии оформления. Цена бизнеса — 55 млн рублей.
В настоящее время в цехе располагается производство бетонных блоков и сухих смесей. Бизнес продается вместе с оборудованием: смеситель 0,5 куба, формы кассетные для блоков (20 единиц), штабелер электрический, компрессор воздушный.
Причины продажи бизнеса не указаны.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу цех по изготовлению гробов, венков и прочей ритуальной продукции.