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Published Сегодня, 07:08

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В Омске за 55 млн продают цех по производству бетонных блоков и сухих смесей

8 января 2024, 07:08
Фото: 1MI
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Помещения находятся в промзоне в Нефтяниках. Причины продажи бизнеса не указаны.

В Омске выставили на продажу производственный цех и склад. Помещения находятся в промзоне в Нефтяном переулке, их общая площадь составляет 8 тысяч квадратных метров. Строения в собственности, земельный участок площадью 1,3 га на стадии оформления. Цена бизнеса — 55 млн рублей.

В настоящее время в цехе располагается производство бетонных блоков и сухих смесей. Бизнес продается вместе с оборудованием: смеситель 0,5 куба, формы кассетные для блоков (20 единиц), штабелер электрический, компрессор воздушный.

Причины продажи бизнеса не указаны.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу цех по изготовлению гробов, венков и прочей ритуальной продукции.

С наработанной базой клиентов. В Омске за 140 млн продают цех по изготовлению гробов
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#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Производство#Склад#Промзона#Евгений Игишев#Оборудование#Цех
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