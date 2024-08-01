На территории омского Нефтезавода вечером 1 августа произошел крупный пожар

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В Омске вечером 1 августа произошел пожар в промзоне. Возгорание, по информации Города55, случилось на Нефтезаводе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Площадь возгорания составила около 300 кв. м. Загорелась, по предварительной информации МЧС, установка АВТ-10.
Источник Города55 подтвердил, что никакой диверсии и умышленного поджога на предприятии не было.
Предварительно, обошлось без пострадавших.