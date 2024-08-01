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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Иллюстрация

На территории омского Нефтезавода вечером 1 августа произошел крупный пожар

1 августа 2024, 16:13
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Ликвидацией возгорания в промзоне занимаются сотрудники омского МЧС.

В Омске вечером 1 августа произошел пожар в промзоне. Возгорание, по информации Города55, случилось на Нефтезаводе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Площадь возгорания составила около 300 кв. м. Загорелась, по предварительной информации МЧС, установка АВТ-10.

Пожар на НефтезаводеПожар на Нефтезаводе
Пожар на Нефтезаводе
Фото: Скриншот телеграм-канала «Инцидент-Омск»

Источник Города55 подтвердил, что никакой диверсии и умышленного поджога на предприятии не было.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#МЧС#Новости#Предприятие#Промзона#Возгорание
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