Омский «Пассажирсервис» начал поиски подрядчика для продажи транспортных карт

Posted 26 октября, 10:19
Published 26 октября, 10:19
Modified 26 октября, 10:19
Updated 26 октября, 10:19
Акционерное общество «Пассажирсервис», принадлежащее омскому муниципалитету, разместило на сайте госзакупок очередной лот. Оно ищет подрядчика, который займется «оказанием субагентских услуг по продаже ЭПБ (электронных проездных билетов — прим. ред.) на территории города Омска, за исключением торгово-остановочных комплексов, расположенных на остановочных пунктах общественного транспорта г. Омска».
Сбор заявок будет идти до 2 ноября. Начальная цена контракта — 8,53 млн рублей.
Напомним: год назад аналогичный контракт был заключен с предпринимательницей Татьяной Корнеевой, владелицей киосков «Дилижанс». Тогда у нее не нашлось конкурентов, и контракт заключили по изначальной цене — 5,42 млн рублей.