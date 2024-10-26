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Posted 26 октября, 10:19

Published 26 октября, 10:19

Modified 26 октября, 10:19

Updated 26 октября, 10:19

Омский «Пассажирсервис» начал поиски подрядчика для продажи транспортных карт

Омский «Пассажирсервис» начал поиски подрядчика для продажи транспортных карт

26 октября 2024, 10:19
Фото: gorod55.ru
Начальная цена контракта — 8,5 млн рублей.

Акционерное общество «Пассажирсервис», принадлежащее омскому муниципалитету, разместило на сайте госзакупок очередной лот. Оно ищет подрядчика, который займется «оказанием субагентских услуг по продаже ЭПБ (электронных проездных билетов — прим. ред.) на территории города Омска, за исключением торгово-остановочных комплексов, расположенных на остановочных пунктах общественного транспорта г. Омска».

Сбор заявок будет идти до 2 ноября. Начальная цена контракта — 8,53 млн рублей.

Напомним: год назад аналогичный контракт был заключен с предпринимательницей Татьяной Корнеевой, владелицей киосков «Дилижанс». Тогда у нее не нашлось конкурентов, и контракт заключили по изначальной цене — 5,42 млн рублей.

Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Проездные
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