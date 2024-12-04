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Пожизненное заключение

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2024
Омич, приговоренный к пожизненному, умер в тюремной больнице
4 декабря, 10:57
Брали миллионами. В Омске будут судить 18 человек за наркобизнес, охвативший Россию
У компании изъяли наркотиков на сумму больше 200 млн рублей.
25 января, 10:54
2023
Пошли по кривой. В Омске компании молодых наркокурьеров грозит пожизненное заключение
Один из парней успел проработать не больше двух дней.
26 декабря 2023, 06:07
Купил выпивку и телефоны. В Омской области мужчина забил кирпичом беспомощную бабушку
Нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
30 ноября 2023, 06:20
Омичу грозит вплоть до пожизненного заключения за убийство двух собутыльников
Трагедия произошла в конце ноября 2022 года в селе Гурово Муромцевского района.
18 июля 2023, 05:10
Друзья-уголовники. Молодым омичам грозит пожизненный срок за организацию наркобизнеса
У них изъяли особо крупную партию синтетического наркотика.
13 июня 2023, 07:38

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