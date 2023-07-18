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Омичу грозит вплоть до пожизненного заключения за убийство двух собутыльников

18 июля 2023, 05:10
Фото: 1MI
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Трагедия произошла в конце ноября 2022 года в селе Гурово Муромцевского района.

Перед судом предстанет 38-летний, ранее судимый, житель Муромцевского района Омской области. Его обвиняют в убийстве двух человек.

Как выяснили следователи, 27 ноября 2022 года подсудимый находился в гостях у своего знакомого в селе Гурово. В ходе застолья между мужчинами вспыхнул конфликт. Во время ссоры обвиняемый схватил нож и 4 раза ударил хозяина дома. За конфликтом наблюдал и третий участник застолья. Фигурант уголовного дела также ударил его ножом в шею.

Мужчины скончались на месте преступления, а обвиняемый ушел к себе домой. В этот же день его задержали полицейские.

Свою вину подсудимый признал. Дело рассмотрит Омский областной суд. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного заключения.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Прокуратура#Суд#Пожизненное заключение#Убийство#Происшествия#Омск#Омская область
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