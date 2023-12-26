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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:10

иллюстрация

Пошли по кривой. В Омске компании молодых наркокурьеров грозит пожизненное заключение

26 декабря 2023, 06:07
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске компании молодых наркокурьеров грозит пожизненное заключение

Один из парней успел проработать не больше двух дней.

В региональном УМВД рассказали о задержании трех молодых людей в Октябрьском округе. Двое из них являются выходцами из азиатских стран. С собой у них было несколько свертков с порошком, которые компания хотела сбыть.

Как показала экспертиза, в пакетах содержался героин общей массой 13 граммов. У них также забрали мобильники с координатами закладок. По данным полиции, 24-летний иностранец проработал на стройке в Иркутской области несколько месяцев. Позже кураторы онлайн-наркомаркета отправили его в Омск. Здесь он познакомился с 22-летним жителем Ленинского округа и стал его компаньоном.

К компании подключился также 22-летний знакомой организатора из их родной страны. он успел проработать до задержания два дня. Они снимали квартиру на Левобережье, где фасовали наркотики. Пакетики с запрещенным веществом они клали в тайники-закладки, после чего их забирали покупатели.

Видео: УМВД РФ по Омской области

В квартире у молодых людей нашли 500 грамм героина и больше 100 граммов методона. Это считается особо крупным размером. Также оперативники нашли электронные часы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовные дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 — ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ). Обстоятельства и все детали организации наркобизнеса выясняются, в том числе личности «начальников». Молодых людей заключили под стражу, им грозит до пожизненного лишения свободы.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Наркотики#Уголовное дело#Новости#Пожизненное заключение#Курьер#УМВД Омской области#Алина Ясинская#Покушение на сбыт наркотиков
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