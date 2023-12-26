Пошли по кривой. В Омске компании молодых наркокурьеров грозит пожизненное заключение

Как показала экспертиза, в пакетах содержался героин общей массой 13 граммов. У них также забрали мобильники с координатами закладок. По данным полиции, 24-летний иностранец проработал на стройке в Иркутской области несколько месяцев. Позже кураторы онлайн-наркомаркета отправили его в Омск. Здесь он познакомился с 22-летним жителем Ленинского округа и стал его компаньоном.