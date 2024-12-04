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Posted 4 декабря, 10:57

Published 4 декабря, 10:57

Modified 4 декабря, 11:06

Updated 4 декабря, 11:06

Убийца омских таксистов умер в колонии в Соликамске

Омич, приговоренный к пожизненному, умер в тюремной больнице

4 декабря 2024, 10:57
Фото: 1MI.

Убийца омских таксистов умер в колонии в Соликамске

Игорь Фомин отбывал срок в «Белом лебеде».

Омич Игорь Фомин, приговоренный в 2007 году к пожизненному заключению, 2 декабря умер в Соликамске (Пермский край) в тюремной больнице. По данным «СуперОмска», у мужчины было «заболевание сосудов», его госпитализировали 8 ноября.

Суд в свое время признал Фомина виновным в убийстве 3 таксистов: преступник ловил машину, а потом в безлюдном месте убивал водителя из обреза и тело выбрасывал или закапывал. Машины он продавал по частям. За убийства, разбой и мошенничество Фомина приговорили к пожизненному заключению и к выплате штрафа в 1 млн рублей. Наказание он отбывал в соликамской колонии «Белый лебедь».

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Пожизненное заключение#Белый лебедь
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