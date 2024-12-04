Омич, приговоренный к пожизненному, умер в тюремной больнице

Суд в свое время признал Фомина виновным в убийстве 3 таксистов: преступник ловил машину, а потом в безлюдном месте убивал водителя из обреза и тело выбрасывал или закапывал. Машины он продавал по частям. За убийства, разбой и мошенничество Фомина приговорили к пожизненному заключению и к выплате штрафа в 1 млн рублей. Наказание он отбывал в соликамской колонии «Белый лебедь».