Брали миллионами. В Омске будут судить 18 человек за наркобизнес, охвативший Россию

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Омской области завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении компании, которая производила и сбывала наркотики. В нее входили 18 человек, в том числе жители Омской, Новосибирской областей, а также граждане других стран.
Их задержали в сентябре 2022 года. У группировки изъяли больше 78 килограмм синтетических наркотиков. Общая сумма нелегального товара составила больше 200 млн рублей. Следствие считает, что «бизнесмены» торговали в даркнете. Полученные деньги организатор переводил в криптовалюту и обналичивал.
Специалисты в рамках уголовного дела провели больше 400 экспертиз, опрошено больше 200 свидетелей. Также оперативники обнаружили свыше тысячи вещдоков, в числе которых помимо наркотиков машины, компьютеры, лабораторное оборудование, документы. На недвижимость, деньги, ювелирные украшения и пять автомобилей наложен арест. Общая стоимость — около 22 млн рублей.
По версии следствия, обвиняемые занимались изготовлением и распространением наркотиков с 2021 по 2022 годы. Они создали в Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае специальные лаборатории, где производили мефедрон.
Их уголовное дело рассмотрят в Омском областном суде. Известно, что обвиняемым грозит вплоть до пожизненного заключения.
Ранее Город55 писал о компании из другой страны, которая хотела продать в Омске большую партию запрещенных веществ. На продажу у них было больше одного килограмма героина и метадона. Они разделили наркотики по партиям и планировали сделать закладки, но были задержаны транспортной полицией.