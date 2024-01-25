Брали миллионами. В Омске будут судить 18 человек за наркобизнес, охвативший Россию

Ранее Город55 писал о компании из другой страны, которая хотела продать в Омске большую партию запрещенных веществ. На продажу у них было больше одного килограмма героина и метадона. Они разделили наркотики по партиям и планировали сделать закладки, но были задержаны транспортной полицией.