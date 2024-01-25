Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Омске будут судить 18 человек за ведение наркобизнеса, охватившего Россию

Брали миллионами. В Омске будут судить 18 человек за наркобизнес, охвативший Россию

25 января 2024, 10:54
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омске будут судить 18 человек за ведение наркобизнеса, охватившего Россию

У компании изъяли наркотиков на сумму больше 200 млн рублей.

В Омской области завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении компании, которая производила и сбывала наркотики. В нее входили 18 человек, в том числе жители Омской, Новосибирской областей, а также граждане других стран.

Их задержали в сентябре 2022 года. У группировки изъяли больше 78 килограмм синтетических наркотиков. Общая сумма нелегального товара составила больше 200 млн рублей. Следствие считает, что «бизнесмены» торговали в даркнете. Полученные деньги организатор переводил в криптовалюту и обналичивал.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Специалисты в рамках уголовного дела провели больше 400 экспертиз, опрошено больше 200 свидетелей. Также оперативники обнаружили свыше тысячи вещдоков, в числе которых помимо наркотиков машины, компьютеры, лабораторное оборудование, документы. На недвижимость, деньги, ювелирные украшения и пять автомобилей наложен арест. Общая стоимость — около 22 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемые занимались изготовлением и распространением наркотиков с 2021 по 2022 годы. Они создали в Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае специальные лаборатории, где производили мефедрон.

Их уголовное дело рассмотрят в Омском областном суде. Известно, что обвиняемым грозит вплоть до пожизненного заключения.

Ранее Город55 писал о компании из другой страны, которая хотела продать в Омске большую партию запрещенных веществ. На продажу у них было больше одного килограмма героина и метадона. Они разделили наркотики по партиям и планировали сделать закладки, но были задержаны транспортной полицией.

Опасный бизнес. В Омске иностранцы пытались сбыть более одного килограмма наркотиков
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Наркотики#Суд#Уголовное дело#Синтетические наркотики#Новости#Пожизненное заключение#Нарколаборатория#Наркосбыт#Алина Ясинская
Подпишитесь
Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
Сегодня, 08:18
Мощное потепление. Омичей ожидает резкая смена погоды
Сегодня, 03:17
Важно. Самолет, летевший из Уфы в Омск, подал сигнал бедствия
Сегодня, 04:00
На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим
Сегодня, 05:22
Остались жена и двое детей. В зоне СВО погиб 36-летний житель Омской области
Сегодня, 04:34
Уезжают, женятся, разводятся. В Омской области снизилась убыль населения
Сегодня, 02:29