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Друзья-уголовники. Молодым омичам грозит пожизненный срок за организацию наркобизнеса

13 июня 2023, 07:38
Фото: Город55
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В Омской области молодой банде закладчиков грозит пожизненное заключение

У них изъяли особо крупную партию синтетического наркотика.

В региональном УМВД рассказали детали уголовного дела трех молодых друзей, которых задержали сотрудники наркоконтроля. Двоих полиция схватила рядом с дачами в Омском районе, а третий попался в руки правоохранителям, когда выходил из дома на Левобережье.

У каждого изъяли по свертку с порошком, общая масса которого составила 126 г. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик мефедрон. Также выяснилось, что компания арендовала квартиру для своих «бизнес-целей». Там полицейские нашли чемодан с тем же веществом массой 923 г. Молодые люди планировали в дальнейшем заняться его сбытом.

Видео: УМВД РФ по Омской области

По данным оперативников, «идейным вдохновителем» стал 20-летний парень. Он создал интернет-магазин по продаже наркотиков и позвал в дело друзей. 21-летний приятель был оператором, работающим с покупателями, а их 19-летний компаньон занимался закладками.

Возбуждено сразу два уголовных дела (ч. 3 ст. 30 — ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ). За покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах компании грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Закладчик пока что находится под домашним арестом. Остальных пресекли запретом на определенные действия. Расследование продолжается.

Ранее Город55 писал о компании молодых сельчан, которые выращивали для себя марихуану. Делали они это на одном из участков бывшего молочного завода. Сбытом они заниматься не планировали, но за выращивание «запрещенных» растений и хранение наркотика им ответить перед судом нужно.

Урожай на уголовку. Омские сельчане выращивали коноплю на закрытом молзаводе
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Происшествия#Общество#Наркотики#Синтетические наркотики#Покушение на сбыт наркотиков#Суд#Уголовное дело#Пожизненное заключение#Видео
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