Купил выпивку и телефоны. В Омской области мужчина забил кирпичом беспомощную бабушку

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:32
В региональной прокуратуре рассказали об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Омской области. Его обвиняют сразу по двум статьям, в том числе о разбойном нападении и убийстве беспомощного человека.
Эта история случилась в июне 2023 года. Как считает следствие, в один из тех дней житель села Сосновка (Азовский немецкий национальный район) пришел в состоянии опьянения к пожилой знакомой. Он планировал взять у нее в долг. Пенсионерка ответила отказом.
Мужчина понимал, что она живет одна, передвигается только с ходунками и не может ему сопротивляться. Он решить ее убить. Гость взял кусок кирпича, который нашел в доме, и стал требовать деньги. Женщина получила множество ударов по голове.
Он забрал из комода 136 555 рублей и купил на них три мобильника и алкоголь. Сельчанин полностью признал вину, его заключили под стражу. В скором времени это уголовное дело рассмотрит Омский областной суд. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.