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Published Сегодня, 06:20

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Updated Сегодня, 06:32

иллюстрация

Купил выпивку и телефоны. В Омской области мужчина забил кирпичом беспомощную бабушку

30 ноября 2023, 06:20
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области мужчина забил кирпичом беспомощную бабушку ради денег в комоде

Нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В региональной прокуратуре рассказали об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Омской области. Его обвиняют сразу по двум статьям, в том числе о разбойном нападении и убийстве беспомощного человека.

Эта история случилась в июне 2023 года. Как считает следствие, в один из тех дней житель села Сосновка (Азовский немецкий национальный район) пришел в состоянии опьянения к пожилой знакомой. Он планировал взять у нее в долг. Пенсионерка ответила отказом.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Мужчина понимал, что она живет одна, передвигается только с ходунками и не может ему сопротивляться. Он решить ее убить. Гость взял кусок кирпича, который нашел в доме, и стал требовать деньги. Женщина получила множество ударов по голове.

Он забрал из комода 136 555 рублей и купил на них три мобильника и алкоголь. Сельчанин полностью признал вину, его заключили под стражу. В скором времени это уголовное дело рассмотрит Омский областной суд. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Пенсионеры#Прокуратура Омской области#Убийство#Уголовное дело#Разбой#Новости#Пожизненное заключение#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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